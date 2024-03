EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorstand wird erstmalige Dividende von EUR 0,22 je Aktie vorschlagen; künftig stetig steigende Dividende angestrebt

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen

Brockhaus Technologies AG: Vorstand wird erstmalige Dividende von EUR 0,22 je Aktie vorschlagen; künftig stetig steigende Dividende angestrebt



19.03.2024 / 20:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG: Vorstand wird erstmalige Dividende von EUR 0,22 je Aktie vorschlagen; künftig stetig steigende Dividende angestrebt Frankfurt am Main, 19. März 2024. Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) beabsichtigt der Hauptversammlung, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, auf Basis des vorläufigen und noch ungeprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 erstmalig die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,22 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Bislang hat Brockhaus Technologies keine Dividenden ausgeschüttet. Der finale Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat an die Hauptversammlung soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses 2023 gefasst und rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung von Brockhaus Technologies, die am 20. Juni 2024 stattfinden wird, veröffentlicht werden. Der Geschäftsbericht von Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2023 wird am 28. März 2024 veröffentlicht. Brockhaus Technologies hat den Zielzustand der bisherigen Dividendenpolitik deutlich früher erreicht als geplant. Bisher waren regelmäßige Dividendenausschüttungen erst in der mittelfristigen Zukunft vorgesehen. Künftig strebt Brockhaus Technologies an, eine grundsätzlich stetig steigende Dividende auszuschütten. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung. Kontakt: Brockhaus Technologies – Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

19.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com