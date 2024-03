Aktien Osteuropa Schluss: Träge Börsen vor US-Zinsentscheidung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch nur wenig verändert geschlossen. Vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend haben sich die Anleger von größeren Engagements ferngehalten. Die tschechische Nationalbank CNB senkte ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 5,75 Prozent.

Der tschechische PX gab um 0,01 Prozent auf 1495,31 Punkte nach. Dabei sanken die Anteile von Komercni Banka um 0,4 Prozent und Erste Group um 0,3 Prozent. Die Prager Notierungen von VIG fielen um 0,2 Prozent. Um 0,1 Prozent höher zeigten sich CEZ . Moneta Money Bank verteuerten sich um 0,9 Prozent.

Der Bux gewann 0,07 Prozent auf 65 982,86 Zähler. Stärkere Kursbewegungen blieben aus. Noch am deutlichsten kamen die Anteile von Richter von der Stelle. Sie legten um 0,5 Prozent zu.

In Warschau gab es ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Der Wig-20 stieg um 0,24 Prozent auf 2341,35 Einheiten. Der marktbreite Wig kam kaum von der Stelle bei 79 709,28 Zählern. Finanzwerte waren mehrheitlich gesucht. So stiegen Pekao um 2,6 Prozent. PKO kletterten um 1,7 Prozent hoch. Dagegen gaben die schwer gewichteten Anteile von PKN Orlen um 1,4 Prozent nach.

Die russische Börse verzeichnete Zuwächse. Der RTS legte um 0,21 Prozent auf 1113,87 Punkte zu./sto/ste/APA/edh/mis