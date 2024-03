Die meistgehandelten Produkte: DAX-Anleger gespalten. Allianz und Siemens gefragt

Der DAX eröffnete den heutigen Handel bei 17.978,91 Punkten. Im Laufe des Tages konnte durch einen leichten Anstieg ein neues Rekordhoch von 18.044,49 Punkten erreicht werden. Zu den umsatzstärksten Knock-out-Produkten an der Euwax zählten zwei Short-Produkte auf US-Indizes und drei Call-Produkte auf den DAX, Rheinmetall und Allianz.

Auch bei den Faktor-Optionsscheinen bleibt Rheinmetall ein beliebter Basiswert. Bei den Optionsscheinen waren es zwei Call-Produkte auf die Einzelwerte Siemens und ASML.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD3APR 4,61 18030,49 Punkte 17587,626663 Punkte 39,33 Open End NASDAQ-100 ® Put HC821U 4,61 18019,35 Punkte 18502,070373 Punkte 35,91 Open End Dow Jones Put HC6DKD 8,63 39116,50 Punkte 39998,327918 Punkte 41,75 Open End Rheinmetall AG Call HC2V3H 28,71 475,40 EUR 189,71058 EUR 1,66 Open End Allianz SE Call HC80D5 5,64 269,975 EUR 214,142241 EUR 4,80 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 20.03.2024; 15:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RT 33,97 18028,99 Punkte 14900,00 Punkte 5,30 18.06.2024 DAX ® Put HD2SU6 13,96 18028,99 Punkte 19500,00 Punkte 12,91 18.03.2025 DAX ® Put HD2SU6 13,48 18028,99 Punkte 19400,00 Punkte 13,37 18.03.2025 Siemens AG Call HC7J4V 1,22 177,12 EUR 200,00 EUR 14,55 18.06.2025 ASML N.V. Call HD28GV 3,58 881,00 EUR 1300,00 EUR 24,81 18.06.2025

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.03.2024; 11:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC3HM6 45,29 475,30 EUR 449,1025 EUR 8 Open End Airbus Group SE HC19M9 26,59 167,90 EUR 124,668685 EUR 3 Open End Leonardo S.p.A HD1YJ2 29,12 22,06 EUR 19,903833 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HC2VRT 32,20 476,05 EUR 457,752438 EUR 10 Open End NASDAQ-100 ® HD35ZW 9,84 18040,338262 Punkte 13526,277589 Punkte 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.03.2023; 11:40 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!