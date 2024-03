Elmos: Starke Zahlen und eine weiterhin hohe Nachfrage nach automobilen Chips!

Werbung

Elmos wuchs in einem schwierigen Markt zu einer Branchengröße heran

Elmos hat sich zu einem führenden Halbleiterspezialist aus Deutschland entwickelt. Der Konzern konzentriert sich dabei auf die Entwicklung und Herstellung von integrierten Schaltungen (ICs) und anderen Halbleiterkomponenten, vor allem für die Automobilindustrie. Halbleiter und Sensoren sind heute aus modernen Autos nicht mehr wegzudenken. Aufgrund der fortschreitenden Elektrifizierung aller Fahrzeugsysteme und -funktionen nimmt der Anteil von Halbleitern in Fahrzeugen stetig zu. Dieser Trend begünstigt das Elmos Geschäft mit Mixed-Signal-Halbleitern. Diese Chips würden die Intelligenz in einem elektronischen System darstellen. Mit ihnen werden die Daten der Sensoren analysiert und aufgezeichnet. In den Bereichen Ultraschall-Distanzmessung, Ambiente-Licht und intuitiver Bedienung ist das Unternehmen laut eigenen Angaben die weltweite Nummer 1. Bereits heute werden für jedes Fahrzeug durchschnittlich 900 Halbleiter benutzt. Europa verbraucht dabei im weltweiten Vergleich derzeit rund 10 % aller Halbleiter. Davon entfallen laut Verband der Elektro- und Digitalindustrie allein 37 % auf Autos und Elektrofahrzeuge.

Elmos integriert KI in seine Fahrassistenzsysteme

Elmos bietet mit seinem Ultraschallchip der nächsten Generation, der auf KI-Datenanalyse basiert, einen zentralen Bestandteil moderner Fahrerassistenzsysteme. Ultraschallsensoren dienen der Abstandsmessung und Umgebungserfassung im Nahbereich von bis zu sechs Metern und bei niedrigen Geschwindigkeiten. KI hilft dabei, Störsignale wie Kopfsteinpflaster zu minimieren. Neue LED-Controller machen außerdem die beliebte Innenraumbeleuchtung im Auto noch energieeffizienter und sparsamer. Der Motorsteuerungs-IC sorgt für optimale Betriebstemperaturen für EV-Komponenten und optimiert die thermische Effizienz beim Erhitzen. Die Marktprognosen sind positiv. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Automobilchips stark bleibt, wobei die Wachstumstrends insbesondere durch intelligentere Bordelektronik unterstützt werden.

Elmos bestätigt vorläufige Finanzzahlen und erzielt neue Bestwerte

Der Halbleiterspezialist hat am 14.03.2024 seinen Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Das Management spricht von einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr mit finanziellen Rekordergebnissen auf der einen und wichtigen strukturellen Fortschritten auf der anderen Seite. Der Umsatz stieg im Jahr 2023 um 28,6 % auf 575 Mio. Euro und das EBIT konnte ebenfalls deutlich um 36,8 % auf 150,7 Mio. Euro zulegen. Bei beiden Kennziffern erreichte man neue Bestwerte. Unter dem Strich stieg der Gewinn ebenfalls. Hier verbuchte man eine Steigerung um fast 40 % auf 99,1 Mio. Euro. Im Zuge der guten Zahlen schlagen Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung eine im Vergleich zum Vorjahr um 13,3 % höhere Dividende von 0,85 Euro je Aktie vor.

Der operative Free Cashflow soll 2024 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen

Für das neue Jahr rechnet das Unternehmen mit weiterem Wachstum. Der Umsatz wird voraussichtlich 605 Mio. Euro erreichen, plus/minus 25 Mio. Euro. Darüber hinaus geht man von einem EBIT zwischen 23 und 27 % aus. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Elmos einen positiven operativen bereinigten Free Cashflow deutlich über dem Niveau des Vorjahres ( 24,3 Mio. Euro). In der Ergebnisprognose nicht enthalten ist der Effekt des geplanten Verkaufs der Wafer-Fertigung an den US-Konzern Littelfuse, der voraussichtlich im Dezember abgeschlossen wird. Nach dem Verkauf wird sich Elmos vermehrt auf Entwicklungs- und Testaktivitäten konzentrieren.

Stand: 19.03.2024