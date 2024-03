Dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA dürfte der Dax am Donnerstag seine Rekordjagd fortsetzen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von einem Prozent auf 18.197 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls höher erwartet.

Zur Wochenmitte hatte der Dax schon vor dem abendlichen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit 18.044 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt, aber etwas darunter geschlossen. Nach den Aussagen der US-Währungshüter erreichten dann auch der US-Leitindex Dow Jones sowie der marktbreite S&P 500 Rekordstände.

Die Fed hielt wie erwartet an den aktuellen Leitzinsen fest, stellt aber weiterhin Senkungen noch in diesem Jahr in Aussicht. Fed-Chef Jerome Powell ließ offen, wann die Fed mit diesen beginnen wird. Die neuen Daten dürften den Druck auf sie mindern, schnell und kräftig an der Zinsschraube zu drehen. Denn die Fed sagt nun für dieses Jahr ein deutlich stärkeres Wirtschaftswachstum voraus als noch vor drei Monaten angenommen. Ihre neuen Schätzungen zur Inflation zeigen, dass im Kampf gegen die hartnäckige Teuerung die angestrebte Zielmarke von zwei Prozent nicht allzu bald erreicht sein dürfte. Analysten gehen davon aus, dass der Zinssenkungszyklus frühestens mit der Juni-Sitzung der Fed beginnen wird.

Rekorde nach Zinssiggnalen

Die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed haben die Wall Street am Mittwoch auf neue Höhen geführt. So erklommen der Dow Jones und der S&P 500 weitere Bestmarken. Der Dow stieg zwischenzeitlich bis auf 39.529 und der S&P 500 auf 5.226 Punkte. Der Nasdaq 100 ging bei seinem Rekordhoch mit 18.240 Punkten aus dem Handel.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Die Zinssignale der US-Notenbank sorgten auch in Asien für eine positive Stimmung. Die Aussicht auf drei Leitzinssenkungen im laufenden Jahr in den USA blieb bestehen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.815 +2,03 Prozent Hang Seng 16.919 +2,28 Prozent CSI 300 3.582 -0,08 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,93 -0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4275 -0,31 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,266 -0,07 Prozent

Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu

Am Vorabend war der Dollar nach geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed unter Druck geraten, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen und für den weiteren Verlauf des Jahres drei Zinssenkungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten angedeutet.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger auf Zinsentscheidungen gerichtet. Auf dem Programm stehen Beschlüsse der britischen Notenbank, der Schweizerischen Nationalbank sowie der Notenbanken von Norwegen und der Türkei. Darüber hinaus könnten auch wichtige Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf der Agenda stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0935 +0,12 Prozent USD / JPY 151,06 -0,14 Prozent EUR / JPY 165,17 -0,02 Prozent

Ölpreise legen nach Zins-Signalen der US-Notenbank zu

Am Vorabend hatte die Fed den Leitzins wie erwartet unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen und für den weiteren Verlauf des Jahres weiter drei Zinssenkungen angedeutet. Die unveränderte Aussicht auf sinkende Zinsen sorgte für mehr Risikofreude an den Märkten.

Außerdem geriet der Dollar mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten deutlich unter Druck. Da Rohöl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche den Rohstoff günstiger. Das steigert die Nachfrage und verleiht den Ölpreisen Auftrieb.

Darüber hinaus sind die Ölreserven in den USA weiter geschrumpft, was die Ölpreise ebenfalls stützt. Am Vortag war bekannt geworden, dass die US-amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche stärker als erwartet geschrumpft waren.

Sorte Kurs Veränderung Brent 86,49 USD +0,54 USD WTI 81,74 USD +0,47 USD

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 91 (100) USD - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 17,60 (17) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 6 (7) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 56 (48) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 600 (455) EUR - 'OVERWEIGHT'

- KEYBANC STARTET SAP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 230 EUR

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 56,00 (64,10) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR BOEING AUF 250 (275) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 390 (413) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- HSBC HEBT SHAFTESBURY AUF 'BUY' - ZIEL 149 PENCE

- HSBC STARTET SEGRO MIT 'BUY' - ZIEL 964 PENCE

- RBC HEBT IAG AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 220 (200) PENCE

- RBC SENKT REDROW AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 750 PENCE

- UBS HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 550 (400) PENCE - 'BUY'

- UBS SENKT ENTAIN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 830 (1355) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 CHE: DocMorris, Jahreszahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen

09:00 DEU: Douglas, Erstnotiz Prime Standard

09:30 ESP: Iberdrola, Capital Markets Day & ESG Day

10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Jahreszahlen 2023

10:00 DEU: ZF, Bilanz-Pk, Friedrichshafen

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung

10:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung

10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung

10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung

10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk für 2023 hybrid mit Vorstandsvorsitzendem Richard Lutz und Finanzvorstand Levin Holle, Berlin

11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

13:00 DEU: Bayer, Pharma Media Day

14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung

15:00 CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 3/24

00:50 JPN: Handelsbilanz 2/24

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 2/24

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 2/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 3/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Leistungsbilanz 1/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 2/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 3/24

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/23

13:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 3/24

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/24 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Frühindikator 2/24

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/24

