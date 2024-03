GNW-Adhoc: Die weltweit größte Alimentaria&Hostelco bestätigt die Stärke der Lebensmittelindustrie und ihre innovative Dynamik

^BARCELONA, Spanien, March 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Alimentaria&Hostelco,

die führende Messeplattform für die Lebensmittel-, Getränke-, Foodservice- und Hotelausstattungsbranche, schloss gestern ein von internationaler Beteiligung und Geschäften geprägtes Event ab, das einmal mehr den gesamten Sektor zusammengebracht und die wichtigsten Trends der Branche vorangebracht hat. Nachhaltigere und gesündere Produkte sowie KI- und Robotik-Lösungen für den Horeca-Kanal wurden vom 18. bis 21. März auf dem Event in Barcelona (Spanien) vorgestellt. Über 3.200 ausstellende Unternehmen aus 68 Ländern nahmen an dem Event teil, um die Geschäftstätigkeit, die Internationalisierung und die Wettbewerbsfähigkeit in für die spanische Wirtschaft strategischen Sektoren zu fördern. Rund 107.900 Fachleute aus 120 Ländern hatten die Messe besucht, davon 25 % aus dem Ausland. Mit einer geschätzten wirtschaftlichen Auswirkung von 180 Millionen Euro spiegeln die Zahlen der d'Alimentaria&Hostelco die Stärke des Events wider, das fast 100.000 m(2) Nettoausstellungsfläche belegte - fast die gesamte Fläche der Fira de Barcelona an der Gran Vía. Das Event wurde von mehr als 900 internationalen Firmen besucht, angeführt von italienischen Unternehmen und mit einer bemerkenswerten Rückkehr asiatischer Unternehmen, insbesondere aus China, Südkorea und Thailand. Die Messe bestätigte ihre Führungsrolle, indem sie die Komplementarität der vertretenen Sektoren stärkte und eine großartige Geschäftsplattform für ihre Fachleute bot. Zu den Teilnehmern gehörten 2.200 wichtige Einkäufer aus strategischen Märkten für den Export von Ausrüstungen für die Nahrungsmittelindustrie und das Gastgewerbe, wie die Europäische Union, die USA und Lateinamerika, die an rund 13.500 Treffen mit Unternehmen teilnahmen. Lebensmittelinnovation, Gastronomie und der Aufstieg des Proteins sowie die neuesten Trends im Gastgewerbe waren die Hauptmerkmale des Programms von mehr als 350 Aktivitäten auf der Alimentaria&Hostelco, an denen fast 700 renommierte Experten und Köche teilnahmen. Die Messe war ein großartiges Schaufenster für Hunderte von Innovationen, darunter funktionelle und gesündere Lebensmittel. Die digitale Transformation, die der Sektor durchläuft, wurde ebenfalls bestätigt und es war möglich zu entdecken, wie neue Technologien und künstliche Intelligenz in die Industrie und die Dienstleistungen mit Robotern und neuen Lösungen integriert werden, die das Restaurantmanagement und die Ressourcen, die Wartung, den Kundenservice und die Nachhaltigkeit optimieren. Die nächste Ausgabe der von der Fira de Barcelona organisierten Messeplattform findet vom 23. bis 26. März 2026 statt. °