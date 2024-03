Pfizer - Diesen Rückzugsbereich müssen Sie kennen!

Seit Ende 2021 befindet sich die Pfizer-Aktie im Rückwärtsgang. In dieser Zeit musste der Pharmatitel Kursverluste von über 60 USD auf nur noch gut 25 USD verkraften. Doch nun ist das Papier wieder einen antizyklischen Blick wert. Das liegt vor allem an einer massiven Haltezone, denn bei rund 25 USD wurden seit 2013 immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt. Auf dieser Basis hatte die Aktie Ende 2023 bereits ein „Hammer“-Umkehrmuster gebildet – im März könnte nun eine „weiße outside candle“ folgen. Beide Phänomene dokumentieren, dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Bären und Bullen verschieben. Dieser Eindruck wird durch den Blick auf verschiedene Indikatoren untermauert. So ist der RSI jüngst z. B. erstmals seit 2009 in überverkauftes Terrain abgetaucht. Der trendfolgende MACD notiert sogar auf Monatsbasis so niedrig wie niemals zuvor! In dieser Gemengelage definieren wir einen Spurt über das Januarhoch bei 30,27 USD als Startschuss für eine Erholungsbewegung, da dann auch eine alte Trendlinie (akt. bei 30,18 USD) zurückerobert wäre. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es dagegen, die eingangs beschriebene Bastion unbedingt zu verteidigen.

Pfizer (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Pfizer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

