Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Mot-clé supplémentaire

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen erzielt ein sehr gutes Ergebnis und setzt ihr Wachstum fort



26.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konsolidierter Nettogewinn von CHF 132,5 Millionen

Umsatzsteigerung um 3,3 % auf CHF 1'378,1 Millionen

Erhöhung des Eigenkapitals um 2,8 % auf CHF 2’339,5 Millionen

Gewinnweitergabe an unsere Nichtleben-Kundinnen und -Kunden in der Höhe von CHF 37 Millionen und Antrag zur Erhöhung der Dividende auf CHF 22.– pro Namenaktie B

Combined Ratio Nichtleben steigt um 3,5 Prozentpunkte auf 96,6 %

Steigender Anlageertrag um 2,0 %

Hohe Kapitalisierung der Gruppe mit einem SST-Quotienten (Schweizer Solvenztest) von 334 % Ertrag aus Dienstleistungen«Dank des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden wachsen wir weiter und erzielen sehr gute Ergebnisse. Wir freuen uns, einen Überschuss an unsere Versicherten weiterzugeben und die Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre bereits zum sechsten Mal in Folge zu erhöhen.»

Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor, CEO Lausanne, 26. März 2024 – Die Vaudoise-Gruppe verzeichnet im vergangenen Geschäftsjahr ein gutes Umsatzwachstum. Das Jahr 2023 ordnet sich in einen geopolitisch und wirtschaftlich schwierigen Kontext ein, der zusätzlich von der Inflation beeinflusst wurde. Daneben führt der Klimawandel dazu, dass sich die Versicherungsbranche grundlegende Fragen zu gewissen Deckungen stellen muss. Trotz dieses schwierigen Umfelds verzeichnet die Vaudoise-Gruppe ein sehr gutes operatives Ergebnis 2023 mit einem konsolidierten Gewinn von CHF 132,5 Millionen gegenüber CHF 130,8 Millionen im Jahr 2022. Insgesamt steigt der Umsatz um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr und erreicht CHF 1’378,1 Millionen. Das Eigenkapital steigt ebenfalls um 2,8 % und beläuft sich auf CHF 2’339,5 Millionen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktie B der Vaudoise Versicherungen Holding um CHF 2.– auf CHF 22.– zu erhöhen und die Dividende der Namenaktie A von CHF 0.30 beizubehalten. 2024–2025 wird die Vaudoise Allgemeine CHF 37 Millionen an ihre Versicherten weitergeben.



In der Deutschschweiz wird die Dynamik der letzten Jahre bestätigt mit einem Wachstum von 4,7 % im Jahr 2023. So generiert die Gruppe rund 40 % der Prämien in diesem Landesteil.



Die gebuchten Bruttoprämien der Vaudoise-Gruppe sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % gestiegen und belaufen sich auf CHF 1’350,6 Millionen. Im Nichtlebengeschäft übersteigen die Prämien CHF 1’100,3 Millionen (+4,8 %).



Das P&C-Geschäft verzeichnet in einem hart umkämpften Markt in allen Segmenten ein Wachstum von 2,2 %. Die Motorfahrzeugversicherungen steigen als volumenmässig grösste Branche der Vaudoise um 1,7 %. Wie die meisten Motorfahrzeugversicherer in der Schweiz hat die Vaudoise Massnahmen ergriffen, um der steigenden Inflation bei den Schadenkosten entgegenzuwirken. Dazu gehören beispielsweise die Anpassung der Prämien und der Produkte mit höheren Selbstbehalten, um die Folgen für die Versicherten zu reduzieren und die künftige Schadenbelastung zu verbessern. Die Sachversicherungen wachsen um erfreuliche 3,6 %. Die Haftpflichtbranche erzielt ein Wachstum von 1,1 %.



Die Personenversicherungen Nichtleben verzeichnen ein historisches Wachstum von 8,7 % mit CHF 36,3 Millionen an Mehrprämien infolge gestiegener Lohnsummen, Sanierungen und mehr neuer Vertragsabschlüsse als -aufhebungen. Die Inflation schlägt sich auch auf die Leistungen der Versicherer bei der Übernahme von Löhnen abwesender Mitarbeitenden sowie auf die Behandlungskosten bei Unfall nieder.



Die Combined Ratio im Nichtlebengeschäft bleibt auf einem guten Niveau, trotz der höheren Schadenbelastung (2023: 96,6 % gegenüber 93,1 % im Vorjahr).



Im Vergleich zum ausgezeichneten Jahr 2022 stellen wir im Einzelleben bei den gebuchten Prämien einen Rückgang von 3,2 % auf CHF 250 Millionen fest. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Einmalprämien zurückzuführen. Die Vaudoise hat im Jahr 2023 nur eine TrendValor-Tranche lanciert, während es im Vorjahr zwei waren. Das Prämienvolumen des Produkts Serenity Benefit Plan bleibt auf dem gleichen Niveau wie 2022.



Dank der guten Wettbewerbspositionierung dieser beiden Produkte, die garantierte Leistungen und Investitionen auf Risiko des Versicherungsnehmers kombinieren, bleibt das Wachstum über dem Zehnjahresdurchschnitt. Die periodischen Prämien sinken um CHF 2 Millionen. Dieser leichte Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Fälligkeitszahlungen der alten traditionellen Produkte durch den Vertrieb der modernen fondsbasierten Produkte nicht vollständig kompensiert werden konnten.



Die Nettorendite gemäss Erfolgsrechnung stieg um 2,0 % (1,5 % im Vorjahr). Die Netto-Performance zum Marktwert ist positiv mit 5,7 % gegenüber einer negativen Performance von -9,9 % im Vorjahr.



Das Anlagevolumen per Ende 2023 erhöht sich um CHF 70,5 Millionen auf CHF 7’981,6 Millionen. Ohne Berücksichtigung der Anlagen auf Rechnung und Risiko des Versicherungsnehmers erhöhte sich das Volumen um CHF 0,7 Millionen auf CHF 7’582,7 Millionen. Unsere laufenden Erträge aus Anlagen stiegen 2023 um CHF 6,0 Millionen auf CHF 158,4 Millionen.



Neben dem aktiven Management ihrer eigenen Anlagen verwaltet die Vaudoise-Gruppe über ihre Tochtergesellschaften Berninvest AG und Vaudoise Investment Solutions AG auch Immobilienanlagen für Dritte im Wert von CHF 3’006,3 Millionen, was einem Anstieg von CHF 198,5 Millionen im Vergleich zu 2022 entspricht.



Die Gruppe weist gemäss Schweizer Solvenztest (SST) eine Risikofähigkeit von 334 % auf, die weit über den aufsichtsrechtlichen Erfordernissen liegt.



CHF 37 Millionen für die Versicherten

Die Vaudoise gibt einen Teil ihres Gewinns an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Im Einklang mit der genossenschaftlichen Strategie der Gruppe beteiligt die Vaudoise Allgemeine ihre Kundinnen und Kunden seit über zehn Jahren in Form von Prämienrückerstattungen am Nichtleben-Gewinn. Bei den Nichtleben-Versicherungen beläuft sich der Betrag der Gewinnweitergabe auf insgesamt CHF 37 Millionen. Das entspricht einem Prämienrabatt von 10 % für die Motorfahrzeugversicherten 2024–2025. Von 2011 bis Ende Juni 2025 wird die Gruppe so über CHF 390 Millionen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben haben.



Gestiegener Gewinn für die Vaudoise Versicherungen Holding

Die Vaudoise Versicherungen Holding AG verzeichnet 2023 einen Gewinn von CHF 43,5 Millionen gegenüber CHF 39,5 Millionen im Vorjahr.



Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG vor, Philippe Hebeisen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen. Die sechs weiteren Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für die Wiederwahl in ihrer heutigen Funktion zur Verfügung. Es sind dies Martin Albers, Nathalie Bourquenoud, Javier Ferndandez-Cid, Eftychia Fischer, Peter Kofmel, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung zudem die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses vorschlagen, d. h. Jean-Philippe Rochat, Nathalie Bourquenoud und Cédric Moret.



Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung ausserdem vorschlagen, den Revisor Ernst & Young AG in Lausanne und ACTA Notaires als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein weiteres Jahr zu verpflichten.



Die Generalversammlung wird auch über den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht abstimmen.



Aussichten für das Jahr 2024

Der Umsatz im Nichtleben- und Lebenbereich dürfte 2024 weiter wachsen. Die Vaudoise-Gruppe wird die Qualität der Abschlüsse und die Schadenbelastung weiter sorgfältig im Auge behalten.



Sie diversifiziert ihre Investitionen weitgehend. Ausserdem behält sie bei ihren Obligationenanlagen und ihren Absicherungen der Aktien und Devisen im Einklang mit ihrer Risikofähigkeit eine hohe Qualität bei.



Die Vaudoise-Gruppe führt ihre digitale Transformation weiter, wobei sie sowohl besser auf die sich ändernden Erwartungen ihrer Kundinnen und Kunden eingehen als auch ihre Prozesse effizienter gestalten will. Weitere Informationen

Die vorliegende Pressemitteilung und der Geschäftsbericht 2023 sind auf der Website der Vaudoise einsehbar: [reporting.vaudoise.ch/de] Pressemitteilung zum Jahresergebnis Geschäftsbericht 2023 (PDF) Geschäftsbericht 2023 online Nachhaltigkeitsbericht

Kennzahlen 2023 der Gruppe Vaudoise Versicherungen (in Millionen CHF) 2023 2022 Umsatz 1’378,1 1’334,7 - Gebuchte Bruttoprämien Nichtleben 1’100,3 1’050,3 - Gebuchte Bruttoprämien Leben 250,3 258,7 - Ertrag aus Dienstleistungen 27,4 25,7 Allgemeine Kosten 340,6 325,2 Jahresgewinn 132,5 130,8 Versicherungstechnische Rückstellungen brutto 5’506,9 5’532,1 Kapitalanlagen 7’981,6 7’911,1 Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2’339,5 2’275,9 Jahresgewinn pro Namenaktie B CHF 45.76 CHF 44.82 Combined Ratio Nichtleben 96,6 % 93,1 % Nettorendite gemäss Erfolgsrechnung 2,0 % 1,5 % Eigenkapital pro Namenaktie B CHF 779.84 CHF 758.64 Eigenkapitalrendite 5,7 % 5,5 % Zuweisung an den Fonds für die nicht vertragliche Gewinnverteilung an die Versicherungsnehmer/-innen 36,0 38,0 Personalbestand (Vollzeitäquivalente) 1’905 1’790 Vaudoise Versicherungen Holding AG Dividende pro Namenaktie A1) CHF 0.30 CHF 0.30 Dividende pro Namenaktie B1) CHF 22.00 CHF 20.00 1) Anträge des Verwaltungsrats Auskünfte ab 11 Uhr

Christoph Borgmann, CFO (Tel. direkt 021 618 86 88) steht Ihnen nach der heutigen Medieninformation, die um 9.30 Uhr stattfindet, für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Um an der Medieninformation teilzunehmen, kontaktieren Sie bitte media@vaudoise.ch. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt gegen 1 905 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Adhoc-Mitteilung