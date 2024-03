EQS-News: CTS EVENTIM feiert 18. Rekordjahr seit Börsennotierung

EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

CTS EVENTIM feiert 18. Rekordjahr seit Börsennotierung (News mit Zusatzmaterial)



26.03.2024

CTS EVENTIM feiert 18. Rekordjahr seit Börsennotierung

Der Jahresumsatz durchbricht erstmals die 2-Milliarden-Euro-Schallmauer und wächst auf 2,359 Milliarden Euro (+ 22 %) – der 18. Rekordwert seit Börsennotierung im Jahr 2000. Das normalisierte EBITDA klettert auf 501,4 Millionen Euro (+ 32 %).

Die geplante Dividende fällt mit 1,43 Euro je Aktie so hoch aus wie noch nie.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Das Live Entertainment ist wieder Motor der Kultur- und Kreativwirtschaft. Unsere Plattformen und Systeme gelten als Sinnbild für Performance und Verlässlichkeit – genauso wie das Unternehmen und alle, die darin mitarbeiten.“

München, 26.03.2024 – CTS EVENTIM, die europäische Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und Nummer zwei weltweit, hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem neuen Rekord bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen.

Der Umsatz für das Gesamtjahr 2023 wuchs um eindrucksvolle 22 Prozent auf 2,359 Milliarden Euro, das normalisierte EBITDA um noch stärkere 32 Prozent auf 501,4 Millionen Euro. Das besonders erfolgreiche 4. Quartal sorgte dafür, dass die im Geschäftsjahr aufgestellten Prognosen noch einmal deutlich übertroffen wurden. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes resultiert aus internationalen Aktivitäten des Konzerns.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Dieses hervorragende Ergebnis beweist: Das Live Entertainment ist wieder Motor der Kultur- und Kreativwirtschaft. Das verdanken wir in erster Linie der Kreativität der Künstlerinnen und Künstler, die Ihre Fans tagtäglich auf der ganzen Welt begeistern. Außerdem unzähligen Veranstalterinnen und Veranstaltern, die mit Unternehmergeist und Risikobereitschaft Events realisieren und unvergessliche Momente schaffen. Und nicht zuletzt unserem Team und unseren Technologien, die dafür sorgen, dass nicht nur die Livekultur lebt, sondern dass alle Beteiligten auch von der Livekultur leben können. Unsere Plattformen und Systeme gelten als Sinnbild für Performance und Verlässlichkeit – genauso wie das Unternehmen und alle, die darin mitarbeiten.“

Ticketing: Organisches Wachstum und Expansion in Südamerika

Größter Wachstumstreiber war im vergangenen Jahr das Ticketing-Segment mit einem Jahresumsatz von 717,3 Millionen Euro (+ 32 %) und einem normalisierten EBITDA von 384,4 Millionen Euro (+ 47 %). Die für ihre Stabilität und Performance bekannten Ticketing-Systeme und -Plattformen haben auch 2023 ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt – darunter bei mehreren hoch nachgefragten Major und Hyper Onsales populärer Stars wie Taylor Swift, Rammstein, Apache 207, Bruce Springsteen, Coldplay und Paul McCartney. Skaleneffekte durch die gemeinsame Nutzung der zentralen Infrastruktur trugen mit zur Hebung der Marge bei. Mit den in Partnerschaft mit Sony Music Latin Iberia erworbenen Ticketing-Unternehmen Punto Ticket (Chile) und Teleticket (Peru) ist CTS EVENTIM seit vergangenem Jahr zum Marktführer in zwei weiteren wichtigen Entertainment-Märkten Südamerikas geworden, auch wenn sich die Ergebniswirksamkeit aufgrund der Konsolidierung ab Mitte November erst im laufenden Jahr voll entfalten wird.

Live Entertainment: Starke Impulse durch Expansion in den USA und neue Formate

Das Segment Live Entertainment hat 2023 einen Umsatz von 1,677 Milliarden Euro (+ 19 %) erzielt, während das normalisierte EBITDA mit nahezu unveränderten 117,0 Millionen Euro (- 2 %) das Vorjahresniveau bestätigt hat. Es ist dem Geschäftsbereich durch das Umsatzwachstum gelungen, die erheblichen Kostensteigerungen fast vollständig zu kompensieren. Ein besonderer Fokus lag 2023 auf dem Ausbau des Nordamerika-Geschäfts. Neue Partnerschaften mit MAMMOTH, INC und AG ENTERTAINMENT TOURING haben sich als Booster für das US-Geschäft erwiesen. Mit der Neugründung von THE TOURING CO. gemeinsam mit dem aufstrebenden Promoter Walter McDonald im Dezember 2023 setzt CTS EVENTIM seine Internationalisierungsstrategie konsequent fort. Der Bereich Touring Exhibitions nimmt mit einer Vielzahl an Formaten weiter an Fahrt auf: Publikumsmagnet „Harry Potter – The Exhibition“ tourt zurzeit mit drei parallelen Ausgaben durch Europa, Asien und die USA. Weitere sollen folgen.

Baubeginn für größte, innovativste und nachhaltigste Mehrzweck-Arena Italiens

Der Venue-Bereich, zu dem so ikonische Orte wie die Berliner Waldbühne, die Kölner LANXESS arena und das Londoner EVENTIM APOLLO zählen, bekommt ab Ende 2025 Zuwachs. Die derzeit in Bau befindliche ARENA FOR MILAN wird nach Fertigstellung die größte, innovativste und nachhaltigste Mehrzweck-Indoor-Arena Italiens sein. Mit ihrem Betrieb wird CTS EVENTIM Künstlern, Veranstaltern und Fans ein vollkommen neues Service- und Erlebnis-Niveau bieten.

Dividende auf Rekordniveau

Vor dem Hintergrund dieses erfolgreichen Geschäftsverlaufs werden CTS EVENTIM Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 14. Mai vorschlagen, mit 137,3 Millionen Euro die höchste Dividende der Firmengeschichte an die Anteilseigner auszuschütten. Sie entspricht 50 Prozent des Konzernergebnisses bzw. 1,43 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,06 Euro je Aktie).

Einmaleffekt

In den Zahlen für den Gesamtkonzern sind die den CTS Konzernunternehmen unmittelbar zustehenden 37,4 Millionen Euro an Erträgen enthalten, die aus Entschädigungen des Bundes an das Joint Venture-Unternehmen autoTicket GmbH, Berlin resultieren. Da die Zahlen des Jahres 2022 Einmalerträge aus Corona-Wirtschaftshilfen – insbesondere für das Segment Live Entertainment – in vergleichbarer Größenordnung enthalten, spiegeln die hier ausgewiesenen Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr dennoch den operativen Erfolg wider.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet CTS EVENTIM bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einem moderaten Wachstum des Gesamtumsatzes und einem Ergebnis auf unverändert hohem Niveau auch ohne Einmaleffekte.

Alle weiteren Informationen zum Berichtszeitraum sind im aktuellen Geschäftsbericht von CTS EVENTIM enthalten. Dieser steht ebenso wie der nichtfinanzielle Konzernbericht mit Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf www.eventim.de zur Verfügung.



Investor Relations: Webcasts & Präsentationen https://corporate.eventim.de/investor-relations/webcasts-praesentationen/

ÜBER CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

CORPORATE COMMUNICATIONS

Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de



INVESTOR RELATIONS

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de