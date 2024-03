EQS-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Verlängerung der kurzfristig auslaufenden Anleihen

EQS-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Konsum REIT-AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Verlängerung der kurzfristig auslaufenden Anleihen



27.03.2024

Potsdam, 27. März 2024 – Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG („DKR“) (ISIN DE000A14KRD3) befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Anleihegläubigern über die Verlängerung der jeweiligen Laufzeiten (i) der am 5. April 2024 fälligen, unbesicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 70 Mio. (ISIN DE000A2TR5A0; im Folgenden die „Anleihe 1“), sowie (ii) der am 31. Mai 2024 fälligen, besicherten Anleihe der DKR mit einem ausstehenden Gesamtnominal von EUR 35,9 Mio. (ISIN DE000A2G8WQ9; im Folgenden die „Anleihe 2“).

Der Vorstand geht derzeit davon aus, dass die finalen Vereinbarungen mit den Anleihegläubigern der Anleihen 1 und der Anleihe 2 zur Verlängerung der jeweiligen Laufzeit voraussichtlich bis Ende April 2024 erfolgen. Dies ist gegenwärtig noch mit Unsicherheiten verbunden. Zudem ist die Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen.

Aus diesem Grunde wurde heute zunächst das Fälligkeitsdatum der Anleihe 1 vom 5. April 2024 mit Zustimmung der Anleihegläubiger um einen Monat auf den 3. Mai 2024 verschoben.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Christian Hellmuth

Finanzvorstand

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 520

E-Mail: ch@deutsche-konsum.de

