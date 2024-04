Devisen: Euro stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0841 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche stehen am Morgen Produktionsdaten aus der deutschen Industrie auf dem Programm. Außerdem werden Zahlen vom Außenhandel erwartet. Das Sentix-Institut veröffentlicht im Laufe des Vormittags sein monatliches Konjunkturbarometer.

Die EZB entscheidet an diesem Donnerstag über ihre geldpolitische Linie. Es wird zunächst keine Kursänderung erwartet. Allerdings werden mit Spannung Hinweise erwartet, ob demnächst eine erste Zinssenkung erfolgen könnte./bgf/nas