EQS-News: EasyMotionSkin: Kooperation mit ACISO ermöglicht neue, weitreichende EMS-Angebote für Studiomitglieder

EasyMotionSkin: Kooperation mit ACISO ermöglicht neue, weitreichende EMS-Angebote für Studiomitglieder



Vaduz, 9.4.2024 – Die EasyMotionSkin Tec AG („EasyMotionSkin“, ISIN: LI114715831, m:access) intensiviert die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen ACISO, das auf den Bereich Fitness und Health spezialisiert ist. Ziel der Kooperation ist es, die Integration von attraktiven EMS-Angeboten in das Leistungsspektrum von Fitnessstudios neben dem Training vor Ort zu ermöglichen. Fitnessstudios werden demnächst über ACISO ein maßgeschneidertes Angebot von EasyMotionSkin erhalten. Dadurch können Fitnessstudio-Mitglieder, unabhängig vom Studiobesuch, zuhause einfach, schnell und effizient trainieren. Das kompakte EMS-Trainingsgerät von EasyMotionSkin erlaubt zum Beispiel auch die Nutzung auf Reisen oder im Berufsalltag. So wird das Training nicht über längere Zeiträume unterbrochen, wenn der Besuch des heimischen Studios nicht möglich ist. Mit diesem ganzheitlichen Trainingsansatz verschmelzen das Training vor Ort, das Tracking mit Wearables im Alltag und hocheffizientes EMS-Training zu einem „Connected Customer Concept“. Das Fitnessstudio-Mitglied ist damit dauerhaft in die Beratungs- und Betreuungsleistungen miteingebunden und kann gleichzeitig innovative Technologien wie den EMS-Anzug nutzen. Durch die Kooperation wird die Nutzung der EMS-Leistung entweder als Mitgliedschaft oder im Health-Abo mit optimierten Dienstleistungsmodulen, die über das Fitnesscenter zu buchen sind, möglich.

Beim EMS-Training werden alle großen Muskelgruppen sowie tiefer liegende Muskeln gleichzeitig mittels elektrischer Impulse trainiert.

ACISO verfügt über ein umfangreiches Netzwerk in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Aktuell betreut das Unternehmen 690 langfristige Kunden, hat 150 Franchise-Partner unter den Marken INJOY und FT-CLUB und betreibt sieben eigene Premium-Fitnessclubs mit 28.000 Mitgliedern. Jährlich werden mehrere Workshops und Netzwerktreffen in der DACH-Region von ACISO durchgeführt.

Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO von EasyMotionSkin: „Durch die Zusammenarbeit mit ACISO können Fitnessstudios neben ihrem umfangreichen Angebot vor Ort, ihren Mitgliedern ein noch besseres Fitness-Erlebnis anbieten. Mit unseren Hightech-Produkten, die das Wohlbefinden steigern und das Training unterstützen, wollen wir gemeinsam mit der Expertise von ACISO ein umfassendes Angebot schaffen, das über das gewohnte Training in einem Fitnessstudio hinaus geht. Dieser 360-Grad-Ansatz des Trainings überall und zu jeder Zeit steigert nicht nur die gesundheitlichen Aktivitäten der Mitglieder, sondern führt auch gleichzeitig zu einer engen Bindung an das Studio. Wir freuen uns auf die gute und langfristige Zusammenarbeit mit ACISO.“

Uwe Schoch, Geschäftsführer der ACISO CONSULTING GmbH. „Mit der innovativen Technologie von EMS und unserem breiten Kundenstamm, hauptsächlich im Bereich Fitnessstudios, ergeben sich ideale Synergien. Gemeinsam bringen wir Mitglieder dazu, ihre sportlichen Aktivitäten in den Alltag zu integrieren, auch außerhalb des Fitnessstudios. Unsere Mitglieder stehen für uns im Mittelpunkt und wir wollen ihnen innovative Fitnessangebote für ein optimales Erlebnis anbieten.“

