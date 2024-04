BVB hofft auf weiteren Coup in Champions League

MADRID (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League seit 2013. In das Viertelfinal-Duell mit Atlético Madrid geht der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga mit guten Chancen. Im Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Estadio Metropolitano möchte sich das Team von Trainer Edin Terzic eine gute Ausgangsposition für das zweite Duell mit Atlético um den ehemaligen BVB-Profi Axel Witsel sechs Tage später in Dortmund verschaffen. Allerdings muss der BVB erneut auf den verletzten Angreifer Donyell Malen verzichten./bue/DP/he