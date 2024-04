ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Puma SE auf 45 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den am 8. Mail anstehenden Zahlen zum ersten Quartal habe sie ihre Prognosen an die jüngsten Branchendaten, Kommentare von Branchenexperten, Konkurrenten und Einzelhändlern, ihre Gespräche mit dem Management des Sportartikelherstellers Unternehmen sowie an die jüngsten Wechselkursschwankungen angepasst, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei habe sie ihre Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für 2024 und 2025 reduziert./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 19:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 00:15 / BST

