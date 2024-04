EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scherzer & Co. AG / Aktienrückkauf

Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.04.2024 / 09:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aktienrückkauf, 26. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 08. April 2024 bis einschließlich 12. April 2024 insgesamt 8.536 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2023 erworben, dessen Verlängerung mit Ad hoc-Mitteilung vom 12. März 2024 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien

(Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs

(Euro) Aggregiertes Volumen¹

(Euro) 08.04.2024 - - - 09.04.2024 2.743 2,2800 6.254,04 10.04.2024 2.886 2,2400 6.464,64 11.04.2024 2.907 2,2800 6.627,96 12.04.2024 - - -

¹ ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 16. Oktober 2023 bis einschließlich 12. April 2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf 194.867 Stück Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.



Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter https://www.scherzer-ag.de/aktienrueckkaufprogramm-2023.aspx abrufbar.



Köln, den 15. April 2024



Scherzer & Co. AG

Der Vorstand

15.04.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Internet: www.scherzer-ag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1880269 15.04.2024 CET/CEST