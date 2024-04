Tagesausblick für 16.04.: Anleger bleiben vorsichtig. Ölpreis sinkt

Adidas und Siemens profitierten anfänglich von positiven Analystenkommentaren. Die Deutsche Bank kletterte an die obere Begrenzung der kurzfristigen Tradingrange von 14,60/14,90 EUR. Gelingt der Ausbruch über EUR 14,90 eröffnet sich neues Potenzial bis EUR 16,15. Die Deutsche Lufthansa sackte nach einem freundlichen Handelsstart deutlich ab und markierte ein neues Jahrestief. Der Verpackungsspezialist Gerresheimer sank bei EUR 100,10 unter eine wichtige Kreuzunterstützung. In der vergangenen Woche veröffentlichte der Konzern Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen. Gleichwohl bremst weiterhin der Abbau von Lagerbeständen bei vielen Pharmakunden. Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW waren heute erneut gefragt.

An den Anleihemärkten waren teils deutliche Schwankungen zu beobachten. Dies gilt vor allem für die langfristigen Papiere. Dabei zog die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen bis auf 2,43 Prozent nach oben und die Rendite vergleichbarer US-Papiere schob sich bis auf 4,63 Prozent nach oben. Gold und Silber pendelten hingegen in einer engen Range um den Schlusskurs vom Freitag. Der Ölpreis gab sogar deutlich nach. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank dabei bis zur Unterkante des kurzfristigen Seitwärtstrends.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.161/18.219/18.322/18.408/18.533 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.679/17.843/17.903 Punkte

Nach einem freundlichen Auftakt verlor der DAX® bei 18.161 Punkten an Schwung und drehte am Nachmittag sogar wieder nach unten. Dabei fiel der Index zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend. Bei 18.040 Punkten konnte sich der Index zunächst fangen. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten nach unten. Ein weitere Rücksetzer bis in den Bereich 17.834/17.903 Punkte ist somit nicht ausgeschlossen. Auf der Oberseite ist frühestens oberhalb von 18.161 Punkten mit neuen Kaufimpulsen zu rechnen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

