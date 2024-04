Tarifverhandlungen für Chemie- und Pharmaindustrie starten

FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie in Rheinland-Pfalz beginnen an diesem Montag (11.00 Uhr) in Frankenthal. Die Gespräche in Rheinland-Pfalz bilden den Auftakt für die Verhandlungen in den bundesweit neun Tarifbezirken. Die Gewerkschaft IG BCE fordert sieben Prozent mehr Geld für die rund 68 500 Beschäftigten im Land. Das Auftakttreffen soll bereits gegen 13 Uhr beendet sein. Dann wird es Stellungnahmen von Vertretern der Gewerkschaft und der Arbeitgeber geben.

Die erste Verhandlungsrunde auf Bundesebene ist für den 14. und 15. Mai in Thüringen geplant. Bundesweit sind rund 585 000 Menschen in der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt./glb/DP/he