ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 110 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Analyst Martin Comtesse attestierte der Online-Apotheke in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes Kundenwachstum, während die Umsatzentwicklung die Erwartung mehr oder weniger erfüllt habe. Besonders wichtig sei aber die Aussage, dass der volldigitale Einlöseprozess für E-Rezepte in dieser Woche startbereit sei./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 01:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 01:27 / ET

