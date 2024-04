BVB Aktie zieht um fast 8 Prozent dank Einzug ins CL-Halbfinale an

Die Anteilsscheine der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA notieren laut IG-Indikation fast acht Prozent in der Pluszone. Hintergrund für den Kursanstieg ist der jüngste Einzug in das Halbfinale der Champions League. In diesem Zusammenhang hebt der Club auch sein Gewinnziel für die kommende Saison an. Mit zwischenzeitlich über 3,75 Euro kostet die Aktie so viel wie seit Februar nicht mehr.

Borussia Dortmund erhöht Ergebnisprognose – Risiken bleiben

Mit einem 4:2 Sieg gegen Atletico Madrid hat der BVB erstmals seit 2013 wieder den Einzug in die Runde der letzten vier Teams in der „Königsklasse“ geschafft. Durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem europäischen Wettbewerb könnte der Überschuss nun 33 bis 43 Millionen Euro betragen, nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahr, hieß es. Durch die Abhängigkeit vom Verlauf der aktuellen Saison sowie der weltpolitischen Lage bestehe jedoch ein gewisses Prognoserisiko.

Im Vorfeld hatte der BVB 15 bis 25 Millionen Euro angepeilt und nach den jüngsten Erfolgen in der Champions League seine Prognosen im März auf 25 bis 35 Millionen Euro angepasst.

Für das Halbfinale gibt es als Prämie an die Clubs 12,5 Millionen Euro. Der Finalverlierer erhält zusätzliche 15,5 Millionen Euro, während der Finalsieger zusätzliche 20 Millionen Euro einstreicht.

