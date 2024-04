GNW-Adhoc: Royalton CHIC Resorts bietet All-Inclusive-Paket mit Privatjet für erlebnishungrige Gruppenreisende an

^ST. MICHAEL, Barbados, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts

(https://www.bluediamondresorts.com/), die am schnellsten wachsende Resortkette in der Karibik, lädt Gruppen von erlebnishungrigen Reisenden ein, mit dem neuen Royalton Jet-Inclusive-Paket (https://www.royaltonresorts.com/royaltonjetinclusive) die Zeit ihres Lebens auf einer tropischen Insel zu verbringen. Mit dem actiongeladenen ?Party Your Way"- Konzept wird dieses Abenteuer exklusiv für Erwachsene in den Royalton CHIC Resorts in Cancún und Punta Cana angeboten und als besonderes Highlight demnächst auch im aufregenden Royalton CHIC Antigua, dem neuesten Resort des Portfolios, verfügbar sein und ein ebenso abwechslungsreiches wie unvergessliches Erlebnis versprechen. Das einzigartige Angebot umfasst einen Flug im Privatjet mit gehobenen Annehmlichkeiten, einen erstklassigen Aufenthalt

in der Diamond Club(TM)-Suitenkategorie und eine außergewöhnliche Gästeerfahrung

mit im Preis inbegriffenen Dienstleistungen, die sicherstellen, dass sich die Gäste nach Belieben verwöhnen lassen können. Das Royalton Jet-Inclusive-Paket verspricht ein unvergleichliches Erlebnis für Gruppenreisen aller Art, egal ob es sich um einen Junggesellen- oder Junggesellinnenabschied, eine Geburtstagsfeier, eine Paarreise oder einfach nur um ein paar außergewöhnliche Tage mit Freunden handelt. Die Reise beginnt mit der einmaligen Gelegenheit, den gehobenen Privatjet- Service an Bord einer Falcon 900EX Easy zu genießen, die vom Flughafen Teterboro in New Jersey oder vom Pearson International Airport in Toronto abfliegt und ausreichend Platz für den Komfort aller Reisenden bietet. Bereits das Catering an Bord, das auch Mimosas mit unbegrenztem Nachschank umfasst, steigert die

Vorfreude der Gäste auf einen unvergesslichen Aufenthalt in den Diamond Club(TM)-

Suiten, darunter die Chairman Suites mit zwei bis vier Schlafzimmern und einer Fläche von 300 bis 420 Quadratmetern einschließlich eines privaten Balkons in den Royalton CHIC Resorts in Antigua und Cancún, sowie die begehrte CHIC Mansion, eine prächtige und exquisite Privat-Villa mit sechs Schlafzimmern, beeindruckendem Pool und einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern für tropische Vergnügungen in Punta Cana. Nach der Ankunft im Royalton CHIC Resort ihrer Wahl erwarten die Gäste zahlreiche Annehmlichkeiten und Services, die ihren Aufenthalt ebenso unvergesslich wie angenehm machen sollen. Freuen Sie sich auf persönlichen Butler-Service, frühes Einchecken und spätes Auschecken, Aromatherapie-Angebote, Zimmerservice in ausgewählten Restaurants des Resorts und einen Gute-Nacht- Service mit Leckereien vom Konditormeister des Resorts. Neben den Annehmlichkeiten im Zimmer erwartet die Reisenden ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten, von lebhafter Tages- und Nachtunterhaltung bis hin zu temperamentvollen Themenveranstaltungen. Freuen Sie sich auf Entspannung pur in Ihrer eigenen Cabana oder begeben Sie sich auf ein exklusives Private Dining-Abenteuer. Verjüngende Spa-Behandlungen im The Royal Spa mit Vorzugspreisen und unbegrenztem Zugang zu Hydrotherapie-Anwendungen machen die Freude noch größer. Darüber hinaus erwartet Sie noch vieles mehr, etwa eine Weinverkostung und ein Mixologie-Kurs, der individuell für Ihren Genuss von Experten des Resorts zusammengestellt wird, und ein privater Katamaran-Ausflug, bei dem die Gäste gemeinsam feiern und in den Sonnenuntergang segeln können. Das neue, unvergessliche ?Party Your Way" Royalton Jet-Inclusive-Paket von Blue Diamond Resorts ist ab 7.190 USD pro Person bei 3 Übernachtungen ab den USA erhältlich und bietet Platz für eine Gästegruppe von bis zu 14 Personen. Darin sind sämtliche Leistungen des Pakets enthalten: Privatflug mit einer Falcon 900EX Easy, Aufenthalt in einem Royalton CHIC Resort in der renommierten Diamond

Club(TM)-Suitenkategorie, Hin- und Rückfahrt zwischen Flughafen und Hotel sowie

exklusive Resort-Erlebnisse, Annehmlichkeiten, Luxusausflüge und mehr. Um mehr zu erfahren oder um eine Buchung für eine exklusive Gruppenreise mit Royalton Jet-Inclusive anzufordern, besuchen Sie bitte die Website (https://www.royaltonresorts.com/royaltonjetinclusive) für dieses Paket. Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 60 Anlagen mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In

Connectivity(TM), DreamBed(TM) und der Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle als

eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in einer atemberaubenden Umgebung mit reichem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A

Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven

Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/) Über Royalton CHIC Resorts Royalton CHIC Resorts (http://www.royaltonchicresorts.com/) bietet pulsierende und lebendige All-Inclusive-Erlebnisse nur für Erwachsene, bei denen Sie nach Herzenslust feiern und das Unerwartete genießen können. An beliebten karibischen Reisezielen wie Punta Cana (Dominikanische Republik) und Cancún (Mexiko) bietet diese neue Generation des All-Inclusive-Konzepts für Erwachsene noch nie dagewesene Erlebnisse, bei denen Luxus und Spaß an jedem idyllischen Ort zusammenkommen. Wählen Sie zwischen Entspannung und Verwöhnung oder Party und Spaß - feiern Sie so, wie Sie möchten. Ideal für Paare, Gruppen, Singles oder Freunde, mit modernen Zimmern und Suiten

mit All-In Luxury(TM), dem Premium-DreamBed(TM), einer Vielzahl von kulinarischen

Angeboten, All-In Connectivity(TM) und Exklusivität durch die Diamond Club(TM)-

Kategorie. Die Gäste können wählen, ob sie sich im Spa entspannen und verwöhnen lassen oder die einzigartigen Veranstaltungen und Themenpartys des Resorts an besonderen Orten genießen möchten. Weitere Informationen zu den Royalton CHIC Resorts finden Sie unter www.royaltonchicresorts.com (http://www.royaltonchicresorts.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0acf4329- 0b11-47ab-89b9-4f68ed67e484 °