GNW-Adhoc: TokenEx und IXOPAY fusionieren und ermöglichen Händlern die Optimierung der Nutzung mehrerer Zahlungsabwickler

^TULSA, Oklahoma und WIEN, Österreich, April 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TokenEx, der führende Anbieter von Tokenisierung in der Cloud, und IXOPAY, die führende unabhängige Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen, geben heute ihre endgültige Vereinbarung über ihre Fusion bekannt, durch die ein neuer Marktführer im Bereich der globalen Zahlungsoptimierung entsteht. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen IXOPAY, ein Unternehmen von TokenEx, tragen, und Marc Olesen wird das kombinierte Unternehmen als CEO leiten. Die Kunden profitieren von einer umfassenden Plattform, die höhere Autorisierungsraten und geringere Interbankenentgelte für Händler ermöglicht, sowie von PCI-zertifizierten, sicheren Zahlungsdaten. Diese Fusion vereint die Stärken der Expertise von TokenEx in der Tokenisierung von Zahlungsdaten und der Weltklasse-Zahlungsorchestrierung von IXOPAY, einschließlich Transaktionsrouting und Abgleichsfunktionen. ?Diese Fusion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Zahlungsverkehrsbranche dar", so Marc Olesen, CEO. ?Durch den Zusammenschluss ist IXOPAY, ein Unternehmen von TokenEx, einzigartig positioniert, um Händlern bei der Entwicklung einer Zahlungsstrategie zu helfen, die die Nutzung mehrerer Zahlungsabwickler optimiert, um sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis zu verbessern." Die Fusion von TokenEx und IXOPAY ist ein entscheidender Schritt in der Transformation der Zahlungsbranche hin zu einem Multi-Abwickler-Ansatz für Zahlungen, der eine komplette, einheitliche Zahlungsplattform bietet: * Omnichannel-Tokenisierung - Universal Tokens ermöglichen es Händlern, ein einziges Zahlungs-Token für persönliche und Online-Transaktionen und alle Zahlungsabwickler zu verwenden. Damit entfällt die Speicherung von Zahlungsdaten in mehreren Systemen, die Systemkomplexität wird reduziert und die Kundendaten werden vereinheitlicht. * Orchestrierung des Zahlungsverkehrs - Diese hochgradig skalierbare Plattform zur Orchestrierung von Zahlungen für Händler bietet intelligente Routing-, Kaskadierungs- und hochmoderne Risikomanagement-Funktionen sowie zentralisierte Abstimmungs- und Abrechnungsfunktionen zusammen mit der Plugin-basierten Integration von über 200 Acquirern, alternativen Zahlungsmethoden und Zahlungsdienstleistern. * Lebenszyklusmanagement für Karten - Ein komplettes Paket von Funktionen für die Verwaltung des gesamten Transaktionslebenszyklus in großem Umfang, einschließlich der Aktualisierung abgelaufener Karten, der Nutzung der Effizienz von Netzwerk-Tokens, der Optimierung des Routings mit BIN Lookup und der Authentifizierung von Transaktionen mit 3D Secure. ?Durch die Fusion mit TokenEx vereinen wir nicht nur unsere einzigartigen Fähigkeiten, um die umfassendste Zahlungsplattform für globale Händler zu werden, sondern wir können auch die Expertise des Teams von TokenEx nutzen, um unseren hauptsächlich europäischen Kunden einen erstklassigen Service auf dem US-Markt zu bieten", so Rene Siegl, Gründer und Executive Chairman von IXOPAY. ?Für Händler, die den Wettbewerbsvorteil zu schätzen wissen, der sich daraus ergibt, dass sie Zahlungen als strategisch betrachten, wird IXOPAY, ein Unternehmen von TokenEx, letztendlich eine vollständige Omnichannel- Zahlungsoptimierungsplattform mit erstklassiger Tokenisierung und intelligentem Transaktionsrouting bereitstellen, die Händlern eine noch nie dagewesene Kontrolle über ihre Einnahmen und den Wettbewerbsvorteil bietet, um im globalen Handel erfolgreich zu sein." Sowohl Rene Siegl, Gründer, als auch Nathalie Siegl, CEO, bleiben als Führungskräfte bei IXOPAY, einem Unternehmen von TokenEx. Über TokenEx TokenEx ist ein Anbieter von Tokenisierung und Zahlungsoptimierung in der Cloud, der Unternehmen dabei hilft, sensible Daten sicher und konform zu verarbeiten und zu übertragen. Die branchenführende Lösung für den Datenschutz kann jedes strukturierte Datenelement sichern und desensibilisieren, um Risiken zu verringern, Abläufe zu optimieren und wichtige Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Über IXOPAY IXOPAY ist eine erstklassige Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen, die flexible und unabhängige Optionen für die globale Zahlungsabwicklung bietet. IXOPAY bietet intelligentes Transaktionsrouting mit kaskadierendem, hochmodernem Risiko- und Betrugsmanagement, vollautomatischer Abgleich- und Abrechnungsverarbeitung, umfassender Berichterstattung und Zugang zu Hunderten von Acquirern, Zahlungsdienstleistern und alternativen Zahlungsmethoden. Medienkontakt: Nicholas Mueller nmueller@tokenex.com 510-289-2001 Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27147864-91b0-4683- aa19-d4c4690d323a °