Ifo: Geschäftsklima bei Selbständigen schlechter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Selbständigen und Kleinstunternehmen haben ihre Geschäfte im März schlechter bewertet und erwarten für das kommende halbe Jahr weitere Einbußen. Wie das Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex in diesem Bereich von minus 14,6 Punkten im Februar auf minus 15,6 Punkte im März. Das zeigt sich auch bei den Investitionen: Ein Drittel der Befragten plant, in diesem Jahr weniger zu investieren. Ein Sechstel will mehr investieren./rol/DP/mis