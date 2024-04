EQS-News: Delignit AG erhält Erweiterungsauftrag und investiert in die Produktionskapazitäten

EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Delignit AG erhält Erweiterungsauftrag und investiert in die Produktionskapazitäten



18.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Blomberg, 18. April 2024. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, erweitert die Geschäftsbeziehung mit einem seiner größten OEM-Kunden. Mit dem gewonnenen Auftrag untermauert das Unternehmen seine starke Marktposition in zuletzt volatilem Umfeld und setzt Wachstumsimpulse für das kommende Geschäftsjahr. Gleichzeitig soll mit einem mittleren, einstelligen Millionenbetrag das Investitionsvolumen in 2024 gezielt erhöht werden, um der strukturell wachsenden Nachfragesituation langfristig gerecht zu werden.

Mit dem Erweiterungsauftrag hat sich ein namhafter OEM-Kunde für eine nachhaltige holzbasierte Seitenwandoption entschieden, die das bestehende Ausstattungsprogramm für ein absatzstarkes Transportermodell ergänzt. Dieser konsequente Schritt in Richtung ökologischer Werkstoffe wird im eingeschwungenen Zustand einen Umsatzzuwachs für die Delignit AG im mittleren einstelligen Millionenbereich pro Jahr bedeuten. Die ersten Auslieferungen sind bereits für die zweite Hälfte dieses Jahres vorgesehen.

„Die gewonnene Beauftragung bekräftigt das hohe Vertrauen unserer Kunden und belegt den Erfolg unserer Strategie 'mehr Umsatz je Fahrzeug', mit der wir unsere Marktposition bereits seit vielen Jahren konsequent ausbauen. Gleichzeitig sehen wir uns in der langfristigen, strategischen Unternehmensentwicklung bestärkt, die die Erweiterung und Optimierung unserer Produktionskapazitäten notwendig macht“, so Markus Büscher, CEO der Delignit AG.

Vor diesem Hintergrund investiert der Delignit Konzern im Rahmen eines breit angelegten Programms gezielt in den Kapazitätsausbau am Hauptstandort in Blomberg. In diesem Jahr soll angesichts des unverändert sehr starken Orderbuches ein mittlerer, einstelliger Millionenbetrag investiert werden. Neben einer gezielten Erweiterung der Werkstofffertigung soll auch die Prozessautomatisierung forciert werden. Parallel werden die Aktivitäten zur Erschließung neuer Märkte, wie zum Beispiel die Elektromobilität, beibehalten. Mit diesen Maßnahmen schafft die Delignit AG die Grundlage für nachhaltiges, organisches Wachstum.

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 wird am morgigen Freitag, den 19. April 2024 veröffentlicht und ist unter www.delignit.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über den Delignit Konzern:

Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-Standards von Gebäuden eingesetzt.

Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-352

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com

18.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland Telefon: +49 (0)5235 / 966-0 Fax: +49 (0)5235 / 966-105 E-Mail: info@delignit.de Internet: http://www.delignit.de ISIN: DE000A0MZ4B0 WKN: A0MZ4B Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1883015

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1883015 18.04.2024 CET/CEST