EQS-News: Energy S.p.a.: GBC Research startet Coverage mit Kaufempfehlung und Kursziel 2,75 EUR

Energy S.p.a.: GBC Research startet Coverage mit Kaufempfehlung und Kursziel 2,75 EUR

Starke Marktposition im Bereich Batterie-Energiespeichersysteme auf dem Heimatmarkt Italien.

Internationalisierung bietet erhebliches Wachstumspotenzial. Analysten ermitteln fairen Unternehmenswert von 2,75 EUR je Energy-Aktie.

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 18. April 2024 – GBC Research hat die Energy S.p.a. (ISIN IT0005500712, Ticker ENY) in die Coverage aufgenommen. Auf Basis der ausführlichen Erststudie empfehlen die Analysten die Aktie des Spezialisten für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) zum Kauf. Das Kursziel liegt bei 2,75 EUR. Derzeit notiert die Energy-Aktie bei rund 1,35 EUR.

Aus Sicht der Analysten ist Energy ein Profiteur der boomenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und den dazugehörigen Netzdiensten. Energy trage mit vollintegrierten Batterie-Energiespeichersystemen, welche oftmals im Rahmen von erneuerbaren Energien verwendet werden, zur grünen Transformation im europäischen Energiesektor bei. Aufgrund des Booms der Energieproduktion aus Solar, Wind & Co. werde der Energiemix der Eurozone inzwischen schon zu fast 44 % durch erneuerbare Quellen gedeckt (Quelle: Denkfabrik Ember). Damit steige auch der Bedarf an effizienten Speichersystemen.

Die starke Marktposition im Heimatmarkt Italien bietet eine gute Basis, in den kommenden Jahren die Internationalisierung voranzutreiben. Diese soll aus Sicht von GBC auch zum Treiber für das Umsatz- und Ergebniswachstum von Energy in den kommenden Jahren werden. Nach einem Umsatz von 63,33 Mio. EUR und einem EBITDA von 10,12 Mio. EUR im Jahr 2023 erwarten die Analysten in den kommenden Jahren deutliche Steigerungen. So soll Energy im Jahr 2026 bereits 83,46 Mio. EUR umsetzen und ein EBITDA von 14,70 Mio. EUR erzielen. Zum Wachstum sollen neben dem Exportgeschäft mit Fokus auf Europa auch die Ausweitung des Produktportfolios um große und extra-große Batterie-Energiespeichersysteme(XL-Produktlinie) sorgen.

Die vollständige Analyse zum Download: http://www.more-ir.de/d/29437.pdf

Energy S.p.A. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Provinz Padua, Italien, ist branchenführend im Bereich der Energiespeichersysteme für private und große Anwendungen.Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie entsprechend dem Energiebedarf der Kunden.Bis heute hat Energy in Italien mehr als 60.000 Systeme für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität verkauft und installiert. Im Geschäftsjahr 2023 beliefen sich die Einnahmen auf 63,3 Mio. Euro und der Nettogewinn auf 5,6 Mio. Euro.Zu den wichtigsten realisierten Projekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage und einem Photovoltaikfeld besteht, die große Anlage für die CAAB in Bologna, Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei sowie eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie je nach Bedarf austauschen.Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl Generalisten für elektrische Geräte als auch Photovoltaik-Spezialisten sowie großen europäische EPCs.Die Nähe der Logistik von Energy zu den Hauptsitzen der großen Verteiler hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit italienischen und europäischen Marktteilnehmern unterhält.Das Unternehmen kauft Komponenten von großen internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software "ZeroCO2" zu Systemen, die den EU-Normenentsprechen. Für weitere Informationen: https://www.energysynt.com/en

