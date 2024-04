EQS-News: SNP übernimmt Trigon Consulting und stärkt Premiumservices für Kunden und Partner

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Corporate News

SNP übernimmt Trigon Consulting und stärkt Premiumservices für Kunden und Partner

Beratungsspezialist für IT- und Business-Transformationen, Datenmigration und Digitalisierung wird mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Teil der SNP-Gruppe

Erweiterung und Stärkung des SNP-Kooperationsmodells, das Partner und Kunden schnell zum Einsatz von SNP-Software befähigt

Heidelberg, 18. April 2024 – SNP SE baut seine Premiumservices für Kunden und Partner aus. Der führende Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld hat einen Vertrag zur Übernahme von 51 % der Trigon Consulting GmbH & Co. KG geschlossen. Mit dem Kauf der in Pullach bei München ansässigen Trigon-Gruppe stärkt SNP sein Premium-Engagement- und Kooperationsmodell: Das international agierende Trigon-Team wird SNP dabei unterstützen, Kunden und Partner noch schneller zu befähigen, die Software-Suite CrystalBridge so zu nutzen, dass sie die komplexen Transformationsprojekte zur Modernisierung und Digitalisierung von IT- und Geschäftsprozessen effizient und risikominimiert umsetzen können. Das profitable Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 Umsätze im oberen einstelligen Millionenbereich. Die Erstkonsolidierung erfolgt zum 1. Mai 2024.

Trigon Consulting berät seit 1997 mittelständische und große Unternehmen im Bereich IT-Anwendungen und hat SAP S/4HANA und RISE with SAP zu einem Schwerpunkt seiner Beratungsarbeit gemacht. Die Kompetenzen von Trigon liegen in Lösungen für IT- und Geschäftsprozesse kombiniert mit einem strukturierten und methodischen Vorgehen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Beratungslösungen für Unternehmen an, von der Abwicklung der Datenmigration und -integration bei Unternehmensfusionen und -übernahmen bis hin zur IT-Transformation und Digitalisierung von Unternehmen.

SNP verzeichnet derzeit ein starkes Unternehmenswachstum, getrieben von der großen Nachfrage nach Lösungen für Datenmigrationen und Datenmanagement. Bei der anhaltend dynamischen Entwicklung baut SNP auf die Stärkung seiner Kapazitäten, um diese Nachfrage weiter auf hohem Niveau bedienen zu können. SNP finanziert die Übernahme aus dem laufenden Cashflow, bei dem das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 deutliche Fortschritte erzielt hat.

Michael Dirks, Managing Director & Global Head of Services bei SNP: „Wir sehen ein sehr starkes Momentum für unser Geschäft. Die Herausforderung besteht für uns aktuell insbesondere darin, die Kapazitäten aufzubauen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Die Übernahme der Trigon-Gruppe ist daher für uns ein sehr wichtiger Schritt. Wir gewinnen ein erfahrenes Team von rund 40 Kolleginnen und Kollegen mit hoher IT-Beratungskompetenz, das mit uns die Transformation der IT-Landschaften vorantreiben wird. Das bedeutet unmittelbar einen Schub für unser Servicegeschäft und wird sich im zweiten Schritt auch positiv auf unser Softwaregeschäft auswirken.”

Heinz Kuhnle, Gründer und Geschäftsführer bei Trigon, ergänzt: „Wir haben bereits in der Vergangenheit eng und vertrauensvoll mit SNP zusammengearbeitet und gemeinsame Projekterfolge erzielt. Wir ergänzen uns außerordentlich gut, unsere Expertise wird die Beratungskompetenzen von SNP stärken und Kapazitäten erweitern. Ein Zusammenschluss, um das Know-how zu bündeln, war ein logischer Schritt und wird für alle Beteiligten ein Gewinn sein. Vor allem aber freuen wir uns, Teil dieses großartigen Teams zu werden und auf die spannende Reise mit SNP.“



Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten. Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge und dem BLUEFIELD-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu restrukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der

DAX 40 und 103 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeitende an 35 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com



Pressekontakt SNP

Paola Krauss

Mobil: +49 172 72 95 928

E-Mail: paola.krauss@snpgroup.com

