Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 und Ausschüttung von CHF 3.10 pro Aktie

Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats

Zustimmung zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Statutenänderungen hinsichtlich des neuen Aktienrechts gutgeheissen

Basel, 18. April 2024 – An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG in Cham vertraten die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter insgesamt 94.17% der im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktien.

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 3.10 brutto je berechtigte Aktie, aufgeteilt in eine ordentliche Dividende von CHF 0.77 je Aktie sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.33 je Aktie. Die Auszahlung wird am 25. April 2024 (Ex-Datum: 23. April 2024) erfolgen.

Weiter haben die Aktionärinnen und Aktionäre die zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat angetretenen bisherigen Mitglieder Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Balz Halter, Anja Meyer und Micha Blattmann bestätigt. Dr. Felix Grisard wurde als Präsident und Balz Halter als Vizepräsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Der Vergütungsausschuss setzt sich aus Salome Grisard Varnholt, Balz Halter und Anja Meyer zusammen.

Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtvergütung 2024 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und hat in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2023 der HIAG Immobilien Holding AG gutgeheissen. Weiter wurden sämtliche durch das neue Aktienrecht veranlassten Statutenänderungen genehmigt, was auch die Einführung eines Kapitalbands beinhaltete.

Kontakt

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
www.hiag.com

Unternehmenskalender 26. August 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2024 24. September 2024 Capital Market Day 03. März 2025 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 17. April 2025 Ordentliche Generalversammlung



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 1.90 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.4 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 741’000 m² eine heraus-ragende Entwicklungspipeline mit derzeit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

