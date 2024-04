Xiaomi-E-Autos verkaufen sich besser als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Die neu auf den Markt gekommenen Elektroautos des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi stoßen auf reges Interesse.

Der Absatz sei drei- bis fünfmal höher als erwartet, sagte Firmenchef Lei Jun am Donnerstag. Am 3. April hatte die Firma damit begonnen, die auf 5000 Fahrzeuge limitierte Erstauflage "Founder's Edition" auf den Markt zu bringen. Nun sei mit der Auslieferung der Standardversion begonnen worden, zwölf Tage früher als geplant, hieß es. Xiaomi-Gründer Lei Jun verfolgt den Einstieg in die Autoproduktion als "letztes großes unternehmerisches Projekt" seines Lebens. Sein E-Auto nimmt das stilistische Elemente von Porsche auf, und steigt in den hart umkämpften chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge mit einem attraktiven Preis ein: unter 30.000 Dollar für das Basismodell, was 4000 Dollar günstiger ist als das Basismodell von Teslas Modell 3 in China.

