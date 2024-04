ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Stellantis auf 28 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis vor Quartalszahlen von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern dürfte einen langsamen Jahresstart verzeichnet haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------