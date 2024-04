Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0634 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0679 Dollar festgesetzt.

Meldungen über einen Angriff Israels auf den Iran haben dem US-Dollar, der als sicherer Anlagehafen gilt, in der vergangenen Nacht nur zeitweise Auftrieb verliehen. Im Gegenzug geriet der Euro unter Druck und rutschte bis auf 1,0611 Dollar. Am frühen Morgen konnten die Gemeinschaftswährung die Kursverluste aber wieder nahezu wettmachen.

Zuvor hatten Irans Staatsmedien Berichte über Raketenangriffe zurückgewiesen. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitagmorgen. Berichte über Schäden habe es nicht gegeben, hieß es weiter. US-Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass Israel den Iran angegriffen habe.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben geopolitische Risiken das bestimmende Thema am Devisenmarkt. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/nas