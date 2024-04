EQS-Adhoc: MedNation AG: Voraussichtlich Konzerngewinn nach Bewertungskorrektur gemäß IFRS

EQS-Ad-hoc: MedNation AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Stellungnahme

Im Zuge der Aufstellung und der Prüfung des Konzernabschlusses der MedNation AG für das Geschäftsjahr 2023 haben Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer gemeinsamen Sitzung am heutigen Tage über eine notwendige Bewertungskorrektur von konzerninternen Pachtzinsforderungen beraten, die nach Auffassung des Abschlussprüfers gemäß den IFRS-Bestimmungen vorgenommen werden muss. Infolge dieser Bewertungskorrektur wird im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich ein Konzerngewinn in Höhe von 2.247 TEUR (Vj. - 1.888 TEUR) ausgewiesen. Dieser voraussichtliche Konzerngewinn ist daher nicht auf eine bessere Geschäftsentwicklung zurückzuführen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben sich nach eigener Prüfung und Beratung in ihrer heutigen Sitzung der Auffassung des Abschlussprüfers zu diesem Punkt angeschlossen. Die Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat wird nach dem Ende der Abschlussprüfung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Geschäftsentwicklung an den Klinikstandorten sowie der Konzernumsatz werden den Erwartungen und der zuletzt von der Gesellschaft im Halbjahresfinanzbericht mitgeteilten Prognose im Wesentlichen entsprechen.

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 ist für den 30.04.2024 geplant.

