Apple-Aktie mit geringer Reaktion trotz Berichten über KI-Prozessoren

Nach noch unbestätigten Berichten eines bekannten „Phone Chip Expert“-Profils auf der Weibo-Plattform entwickelt Apple seinen eigenen KI-Server-Prozessor, möglicherweise unter Verwendung der 3nm-Technologie von TSMC (TSM.US). Der Aktie des Unternehmens gelang es, den schwächeren Eröffnungskurs von heute auf der Welle dieser Berichte auszugleichen, aber insgesamt sind die Aktien des Unternehmens heute kaum verändert. Die Anleger versuchen immer noch abzuschätzen, inwieweit KI das Unternehmen für die schwächeren iPhone-Verkäufe, insbesondere in China, entschädigen wird.

Das Ziel des Unternehmens ist es, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 die Massenproduktion aufzunehmen.

Taiwan beliefert das Unternehmen mit all seinen maßgeschneiderten Siliziumchips. Die 3nm-Technologie ist einer der fortschrittlichsten Halbleiterprozesse überhaupt. Sie bringt entscheidende Verbesserungen bei Leistung und Effizienz im Vergleich zu 5 nm und 7 nm. Die Entwicklung eigener KI-Prozessoren bedeutet, dass wir die so genannte vertikale Integration der Lieferkette optimieren und vorantreiben.

Durch die Entwicklung eigener Serverchips...



