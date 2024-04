Nach dem erneuten Rutsch unter die Marke von 18.000 Punkten winkt dem Dax am Freitag eine Stabilisierung. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert ihn eine Stunde vor der Börseneröffnung 0,5 Prozent höher bei 18.015 Punkten. Damit würde er auf Wochensicht die dreiwöchige Korrektur von seinem Rekordhoch bei 18.567 Punkten zunächst stoppen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte ebenfalls mit moderaten Gewinnen in den Handel starten.

„Nach den starken Quartalsberichten von Alphabet und Microsoft ist die Enttäuschung über den Meta-Ausblick erst einmal vergessen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Die zwischenzeitlich scharfe Korrektur ist erst einmal Vergangenheit." Auffällig hohe Handelsumsätze sprächen ohnehin dafür, dass die erneute Korrektur von vielen zum Nachkaufen genutzt worden sei.

Unter den Einzelwerten richten sich die Blicke unter anderem auf Thyssenkrupp. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky steht vor einem Einstieg in das Stahlgeschäft des Essener Unternehmens. Nach monatelangen Verhandlungen präsentierte Thyssenkrupp eine Einigung. So soll Kretinskys Holding EPCG zunächst 20 Prozent an der Sparte Thyssenkrupp Steel Europe übernehmen. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Aktien von Thyssenkrupp notierten auf der Handelsplattform Tradegate fast fünf Prozent über dem Xetra-Schluss.

Kursdämpfer an der Wall Street

Enttäuschende Quartalszahlen und ein im ersten Quartal schwaches US-Wirtschaftswachstum haben am Donnerstag an den New Yorker Börsen ihre Spuren hinterlassen. Die Indizes quittierten die Zahlen von Meta, Caterpillar und IBM mit Kursverlusten. Gerade im Internetsektor wurde die Sorge größer, dass die Bewertungen zu anspruchsvoll geworden sind. Im Verlauf konnten die Indizes ihre Verluste aber reduzieren.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben trotz mauer Vorgaben aus den USA zum Wochenausklang Kursgewinne verzeichnet. Nachbörslich hatten in den USA starke Quartalsberichte von Alphabet und Microsoft für eine positive Anlegerstimmung gesorgt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 37.997 +0,98 Prozent Hang Seng 17.719 +2,52 Prozent CSI 300 3.577 +1,34 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 129,77 +0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,631 +0,27 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,699 -0,19 Prozent

Devisen: Euro stabil über 1,07 US-Dollar - Yen auf 34-Jahres-Tief

Weiter bergab geht es für den japanischen Yen. Nach der Zinssitzung der Bank of Japan fiel die Währung erneut auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990. Für einen Dollar mussten erstmals seit 34 Jahren mehr als 156 Yen gezahlt werden. Die Notenbank änderte zwar kaum etwas an ihrer im internationalen Vergleich lockeren Ausrichtung. Allerdings äußerte sie sich nur knapp und vage zu der seit Monaten grassierenden Yen-Schwäche. Das Finanzministerium droht seit längerem mit Interventionen, falls sich der Sinkflug fortsetzen sollte.

Im Tagesverlauf rücken Preisdaten aus den USA in den Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung den von der US-Notenbank besonders beachteten Preisindex PCE. Am Donnerstag hatten ähnliche Zahlen dem Dollar zeitweise Auftrieb verliehen. Hintergrund ist die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die mit Verweis auf die hartnäckige Inflation derzeit keine Anstalten macht, sich ein Stück weit von ihrer straffen Geldpolitik zu verabschieden.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0722 -0,07 Prozent USD / JPY 156,21 +0,36 Prozent EUR / JPY 167,48 +0,28 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

In der laufenden Woche haben die Erdölpreise moderat zugelegt. Etwas Unterstützung kommt von dem schwächeren Dollar. Da Rohöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen Wechselkurseffekte häufig zu Nachfrageveränderungen, da sie den zu zahlenden Endpreis beeinflussen. Fällt der Dollarkurs, steigt für gewöhnlich die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums - und umgekehrt.

Darüber hinaus sorgen die vielen Kriege und Krisen in der Welt für erhöhte Risikoaufschläge am Ölmarkt. Auch halten große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland seit längerem ihr Angebot knapp, während die Nachfrage aus China und Europa mit der etwas anziehenden Konjunktur stärker werden dürfte.

Sorte Preis Veränderung Brent 89,36 USD +0,35 USD WTI 83,86 USD +0,29 USD

