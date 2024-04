EQS-News: Ernst Russ AG: Verkauf der MS MOVEON

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Verkauf

Ernst Russ AG: Verkauf der MS MOVEON



26.04.2024 / 09:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 26. April 2024 – Die in Hamburg ansässige Ernst Russ-Gruppe hat das Container-Feederschiff MOVEON veräußert.

Das MS MOVEON hat eine Stellplatzkapazität von 868 TEU, eine Länge von 135 Metern und eine Breite von rund 23 Metern. Das Container-Feederschiff wurde im Jahr 2001 von der Hamburger J. J. Sietas KG Schiffswerft gebaut. Die Ernst Russ-Gruppe hat das Schiff gemeinsam mit einem Joint Venture-Partner seit dem Jahr 2016 betrieben. Die Transaktion wurde mit der Schiffsübergabe in Piräus, Griechenland, abgeschlossen. Über den Kaufpreis und die weiteren Details des Verkaufs haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Der Dreimonatsbericht 2024 der Ernst Russ AG wird am 27. Mai 2024 veröffentlicht. Die ordentliche Hauptversammlung 2024 findet am 30. Mai 2024 in Hamburg statt.

Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um zwei größere Containerschiffe mit rund 6.600 bzw. 13.400 TEU sowie einem Handysize-Bulker mit 38.000 dwt und einem Multipurpose-Schiff. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

26.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1890541

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1890541 26.04.2024 CET/CEST