IRW-News: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold ernennt Patrick Donnelly zum Vice President Capital Markets

IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold ernennt Patrick Donnelly zum Vice President Capital Markets

Vancouver, British Columbia, Kanada - 2. Mai 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/) freut sich, die Ernennung von Patrick Donnelly, P. Geo., zum Vice President Capital Markets des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Donnelly verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Mineralienexploration, Kapitalmärkte, Unternehmensentwicklung und Investor Relations. Seine Karriere begann vor fast drei Jahrzehnten als Projektgeologe bei der Exploration von Edel- und Basismetallen sowie Diamanten in West- und Nordkanada. Danach wechselte er als Bergbauanalyst zu einer kanadischen Wertpapierfirma. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war Herr Donnelly CEO und President bei Serra Energy Metals Corp. und anschließend Vice President of Corporate Communications and Development bei Trilogy Metals Inc. wo er zusammen mit seinen Partnern eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Upper Kobuk Mineral Projects in Alaska, USA, spielte. Herr Donnelly hatte auch über drei Jahre lang die Position des Präsidenten bei First Mining Gold Corporation inne. Bei First Mining, wo er auch Mitbegründer war, leitete er den Börsengang des Unternehmens und die Notierung an der Toronto Stock Exchange. Zu den bemerkenswerten Leistungen während seiner Amtszeit bei First Mining zählen die erfolgreiche Verhandlung und der Abschluss von acht bedeutenden Transaktionen. Herr Donnelly hat einen Master of Business Administration von der University of Toronto und einen Bachelor of Science in geologischen Wissenschaften von der University of British Columbia. Herr Donnelly ist als professioneller Geowissenschaftler bei den Engineers and Geoscientists of British Columbia registriert.

Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, kommentiert: "Tudor Gold freut sich, die Verpflichtung von Patrick Donnelly als Vice President Capital Markets des Unternehmens bekannt zu geben. Seine Erfahrung im Senior Management und in leitenden Positionen im Bergbau- und Explorationssektor passt perfekt zu den Visionen und Zielen von Tudor Gold. Während wir das Treaty Creek Projekt weiter vorantreiben, wird Patricks strategischer Einblick Tudor Gold dabei helfen, sich auf den Kapitalmärkten zurechtzufinden und unsere Fortschritte effektiv an die Investoren zu kommunizieren. Ich bin zuversichtlich, dass sein technisches Wissen und seine finanzielle Erfahrung ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Teams machen werden, und im Namen des Teams heiße ich Patrick im Unternehmen willkommen."

Ken Konkin fügt hinzu: Ich freue mich auch, die Ernennung von Chris Curran zum Vice President of Investor Relations and Corporate Development mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Diese Ernennungen sind ein wichtiger Teil der Kommunikationsstrategie des Unternehmens, um unsere Kommunikation mit der Investorengemeinschaft zu verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass Pat und Chris gut zusammenarbeiten werden, um diese Initiative umzusetzen.

Seit seinem Eintritt bei Tudor Gold im Jahr 2021 hat Herr Curran eine entscheidende Rolle bei der Sicherung mehrerer Finanzierungen des Unternehmens gespielt. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Kommunikation und Kapitalmärkte und hat durch seine Arbeit bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen wertvolle Kenntnisse des Bergbau- und Explorationssektors erworben. Bevor er zu Tudor Gold kam, bekleidete Herr Curran die Position des Managers für Unternehmenskommunikation bei Northern Vertex Mining Corp. und Kootenay Silver Inc. Außerdem leitete er die Entwicklung von Unternehmenskommunikationsprogrammen für die Northair Group of Companies.

Über Treaty Creek

Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System sowie mehrere andere mineralisierte Zonen umfasst. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, Die Goldstorm-Lagerstätte verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6.03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 0,503 Blb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus einem intrusiven Zwischengestein und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 0,48 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Lagerstätte Goldstorm bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin

Präsident und CEO

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Vizepräsident für Investor Relations und Unternehmensentwicklung

Telefon: +1(604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

