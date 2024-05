Israelische Armee greift Ziele im Osten von Rafah an

TEL AVIV (dpa-AFX) - Wenige Stunden nach der Ankündigung der islamistischen Hamas, dem Vermittler-Vorschlag für eine Waffenruhe in Gaza zuzustimmen, hat die israelische Armee am späten Montagabend Ziele im Osten der Stadt Rafah angegriffen. Nach Angaben eines Armeesprechers handelte es sich um Einrichtungen der Hamas.

Das Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte zuvor entschieden, den Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fortzusetzen, um den militärischen Druck auf die Hamas zu erhöhen und die israelischen Kriegsziele durchzusetzen.

Wie es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro weiter hieß, sei der Vorschlag der Hamas zu einer Waffenruhe weit von grundlegenden Forderungen Israels entfernt. Eine israelische Delegation werde aber nach Ägypten reisen, um die Möglichkeiten für eine Übereinkunft zu erhöhen, die für Israel zu akzeptieren sei. Ägypten und Katar hatten den Vorschlag vermittelt, über dessen Inhalt offiziell bisher wenig bekannt ist.

Das israelische Militär hatte die rund 100 000 Einwohner des östlichen Teils der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten zuvor dazu aufgerufen, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager zu begeben. Die Vereinten Nationen und die Regierungen zahlreicher Staaten, darunter Deutschland, warnten vor den Folgen eines Militäreinsatzes in Rafah.

In mehreren Städten Israels kam es am Montagabend zu Demonstrationen für eine Verhandlungslösung zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der Hamas. "Zeit der Entscheidung - Leben oder Tod", hieß es auf einem großen Transparent auf einer Demonstration von Angehörigen der am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. "Statt den Krieg zu beenden, um alle Geiseln nach Hause zu bringen, droht die Regierung mit einem Militäreinsatz in Rafah, der ihr Leben in Gefahr bringen wird", sagte ein Vertreter der Familien./czy/DP/he