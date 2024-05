On Holding oder Nike? Welche Aktie jetzt die bessere Wahl sein kann!

Die Auswahl der richtigen Aktien ist entscheidend für den Erfolg eines Portfolios. Ein Dilemma ergibt sich dabei oft bei Aktien aus gleichen Branchen, wie zum Beispiel bei On Holding (WKN: A3C20K) und Nike (WKN: 866993).

Beide Unternehmen sind in der Sport- und Lifestyle-Branche tätig, doch welche der beiden Aktien könnte für Anleger die bessere Wahl sein?

On Holding: Der Aufstieg eines innovativen Schuhproduzenten

On Holding ist ein Schweizer Unternehmen, das in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt hat. Mit seinen innovativen Laufschuhen und einem starken Testimonial konnte On Holding schnell eine treue Fangemeinde unter Läufern auf der ganzen Welt aufbauen. Mittlerweile tragen immer mehr Nichtsportler die Schuhe.

Das zuletzt gemeldete Wachstum von fast 47 % für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 zeigt weiterhin Stärke, auch wenn das Wachstum im vierten Quartal mit 21,9 % bereits deutlich schwächer ausfiel.

Dennoch könnte für den Nike-Konkurrenten noch einiges an Potenzial vorhanden sein. Ein wachsender Produktmix könnte nur ein interessanter Hinweis sein.

Ein großer Vorteil von On Holding ist in diesem Zusammenhang die relativ geringe Marktkapitalisierung bzw. der geringe Produktumsatz im Vergleich zu Giganten wie Nike, Adidas (WKN: A1EWWW) oder Puma (WKN: 696960). Dies könnte bedeuten, dass auch in Zukunft hohe Wachstumsraten erzielt werden, da es noch viel Raum für Expansion gibt.

Außerdem hat On Holding gerade erst begonnen, neue Produktkategorien wie Freizeitschuhe und Bekleidung zu erschließen, was die langfristigen Wachstumsaussichten verbessert.

Sollte das Wachstum hoch bleiben, wäre das aktuell erwartete KGV von 39,4 (Stand 25.4.24, Morningstar) aus heutiger Sicht durchaus erschwinglich. Zudem ist On Holding frei von Finanzschulden und verfügt über eine Eigenkapitalquote von über 67%.

Nike: Etablierter Branchenriese

Auf der anderen Seite steht mit Nike ein Branchenriese in den Startlöchern, der die Sportwelt seit Jahrzehnten dominiert. Im Sportsponsoring nehmen die Amerikaner eine führende Rolle ein, wie der jüngste Zuschlag für die Ausstattung des DFB ab 2027 eindrucksvoll belegt.

Nike ist beim Sponsoring nicht kleinlich. Genau damit hat Nike über Jahrzehnte eine solide Basis für langfristigen Erfolg geschaffen.

Dennoch sieht sich Nike mit einigen Herausforderungen konfrontiert, darunter die wachsende Konkurrenz durch aufstrebende Marken wie On Holding und ein verändertes Konsumentenverhalten.

Nicht zuletzt profitierte das Unternehmen auch von der Corona-Pandemie, die zu einer starken Nachfrage nach Freizeitschuhen führte. Das Ende der Pandemie bedeutet natürlich auch eine gewisse Konsolidierung.

Die Kombination all dieser Faktoren führte zuletzt zu einem Nullwachstum des Umsatzes im dritten Quartal 2024, das am 29. Februar 2024 endete. Das Nettoergebnis ging um 5 % auf 1,17 Mrd. USD zurück.

Langfristig könnte es aber wieder aufwärts gehen. Schließlich bewegt sich der Hersteller von Schuhen und Bekleidung mit dem Swoosh-Logo in einem Wachstumsmarkt, der von langfristigen Megatrends profitiert.

Vor allem aber dürften die anstehenden Sportereignisse für konkrete Fantasie sorgen. So stehen mit den Olympischen Spielen in Paris und der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gleich zwei Großereignisse vor der Tür.

Ein erwartetes KGV von 24,5 (Stand 25.4.24, Morningstar) könnte aber nur dann angemessen sein, wenn das Unternehmen langfristig auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Zumindest ein hohes einstelliges Umsatzwachstum bei zweistelligem EPS-Wachstum wäre hier die Prämisse – Werte, die auf die kurze Sicht nicht mehr gehalten werden konnten.

Die bessere Wahl für Anleger

Letztlich hängt die Wahl zwischen On Holding und Nike von den individuellen Anlagezielen und der Risikobereitschaft jedes Anlegers ab. Für diejenigen, die Wachstumspotenzial und Innovation suchen, könnte On Holding tatsächlich die bessere Wahl sein. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei On Holding um ein kleineres Unternehmen mit tendenziell höherem Risiko handelt.

Auf der anderen Seite bietet die Nike-Aktie Stabilität und ein bewährtes Erfolgsmodell. Insbesondere die zuletzt rückläufige Bewertung aufgrund der Wachstumsschwäche könnte für langfristig denkende Anleger eine Chance darstellen. Historisch gesehen musste man für eine Nike-Aktie mehr als das 30-fache des erwarteten Gewinns bezahlen.

Sollte sich die Wachstumsschwäche bei Nike jedoch chronisch entwickeln, wäre die aktuelle Bewertung vermutlich immer noch viel zu hoch. Die Gefahr weiterer Kursrückgänge wäre damit nicht gebannt.

Der Artikel On Holding oder Nike? Welche Aktie jetzt die bessere Wahl sein kann! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Nike. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von ON Holdings und Nike.

Aktienwelt360 2024