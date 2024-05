Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu CDU-Grundsatzprogramm

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu CDU-Grundsatzprogramm:

Das neue CDU-Programm offeriert Wählern eine Alternative, die der Ampel überdrüssig sind. Die christdemokratische Alternative ist im Unterschied zur so firmierenden Partei aber seriös und verfassungstreu. Das ist eine notwendige Voraussetzung, um wieder regierungsfähig zu erscheinen - aber keine hinreichende, um es tatsächlich zu werden. Dafür wird entscheidend sein, mit wem an der Spitze die Union regieren will und mit wem sie sich dazu verbünden würde. Über die Linke zu reden, als handle es sich um einen stalinistischen Traditionsverein, ist weltfremd. Das gilt auch für die Verteufelung der Grünen. Schon bei den Landtagswahlen im Spätsommer wird sich zeigen, ob der Union wirklich zuzutrauen ist, den demokratieschädlichen Zersetzungstendenzen von rechts Paroli zu bieten./yyzz/DP/mis