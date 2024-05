Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz:

"Merz sitzt fest im Sattel, auch wenn der eine oder andere noch immer eine Prise Merkel vermisst. Die Wahl musste Merz nicht fürchten. Die Latte lag zwar hoch. Aber für seine Stärke als Parteivorsitzender werden andere Ergebnisse ausschlaggebend sein, die der Europawahl und die der drei Landtagswahlen im September. Was rund um diese Wahlen geschieht, entscheidet über die Kanzlerkandidatur. Da geht es auch um Kampf (gegen Söder), aber in erster Linie um politisches Geschick (gegen Wüst). Auch das Grundsatzprogramm, das eigentliche Thema des Berliner Parteitags, verlangt keine Kraftmeierei. Die Zeiten sind vorbei, als in der CDU um eine Kurskorrektur gerungen werden musste. Das Programm atmet Einigkeit darin, dass die Partei nicht mit Merkels Politik weitermachen konnte."/yyzz/DP/he