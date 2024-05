ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Infineon auf 44 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kappung der Jahresziele sei keine Überraschung gewesen, andere Aspekte seien interessanter, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Münchener Chiphersteller. Er verwies auf die Sicht in die Zukunft und hier auf ein gesundes Wachstum und eine erwartete Margenausweitung in das Geschäftsjahr 2025 hinein./ck/he

