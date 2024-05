EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Hauptversammlung von Dräger beschließt deutliche Dividendenerhöhung

EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Lübeck – Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 abgehalten. Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten wurden mit großer Mehrheit gefasst. Insgesamt waren 46,2 Prozent des Grundkapitals vertreten (2023: 45,7 Prozent).

Dividende

Zu den Tagesordnungspunkten gehörte unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu, eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 deutlich höhere Dividende in Höhe von 1,74 EUR je Stammaktie (2022: 0,13 EUR) und 1,80 EUR je Vorzugsaktie (2022: 0,19 EUR) für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten.

„Für das Vertrauen möchten wir uns bei unseren Aktionärinnen und Aktionären sehr herzlich bedanken“, sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. „Im Geschäftsjahr 2023 haben wir einen deutlichen Gewinn erzielt. Zudem verfügen wir über eine solide Eigenkapitalquote von über 40 Prozent. Die Vereinfachung unserer Kapitalstruktur ist nun endgültig abgeschlossen. Daher erhalten unsere Aktionäre eine wesentlich höhere Dividende. Auch zukünftig wollen wir mindestens 30 Prozent unseres Gewinns als Dividende ausschütten.“

Mittelfristige Corporate Objectives im Fokus

Im Verlauf seiner Rede erläuterte der Vorstand die Geschäftsentwicklung und bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Dabei erklärte Stefan Dräger, warum der Vorstand seinen Schwerpunkt auf die Corporate Objectives legt.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr zu Wachstum und Profitabilität zurückgekehrt sind, rücken nun unsere drei mittelfristigen Corporate Objectives in den Mittelpunkt. Corporate Objective #1 lautet ,Fokus auf Profitabilität‘. Das bedeutet, dass wir uns in Zukunft stärker auf das Ergebniswachstum konzentrieren werden. In den kommenden Jahren wollen wir unsere Marge weiter steigern, im Schnitt um einen Prozentpunkt pro Jahr“, so Stefan Dräger. „Mit Corporate Objective #2, der ,Innovationsführerschaft‘, wollen wir unsere Innovationskraft stärken, diese erfolgreich in unseren Märkten einsetzen und für unsere Kunden die erste Wahl werden. Zudem wollen wir unsere Kompetenz in Interoperabilität und im Systemgeschäft erweitern, um unser Corporate Objective #3 zu erreichen. Durch die Arbeit an diesen drei Zielen wollen wir unseren DVA verbessern, mit einem positiven DVA im Jahr 2024 und auch in allen Folgejahren.“

Die Abstimmungsergebnisse und alle weiteren relevanten Dokumente zur Hauptversammlung sind auf der folgenden Website verfügbar: https://www.draeger.com/de_de/Investor-Relations/Annual-Shareholders-Meeting.

Weiterführende Informationen im Finanzbericht unter www.draeger.com.

