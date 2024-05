Mercedes-Benz erwägt Verkauf von Daimler-Truck-Aktien

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz könnte seine Beteiligung am Lkw-Hersteller Daimler Truck schrittweise reduzieren.

Mercedes halte derzeit rund 30 Prozent an Daimler Truck, die frühestens nach Ende einer Haltefrist von 36 Monaten seit dem Teilbörsengang, also Ende dieses Jahres, verkauft werden könnten, erklärte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch auf der Hauptversammlung. "Eine mögliche Veräußerung stellt eine mögliche Option dar", ergänzte er. Darüber sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden.

Auf Fragen von Aktionären zur jüngsten Schwäche des Geschäfts in China sagte Vorstandschef Ola Källenius, China sei und bleibe der wichtigste Markt von Mercedes-Benz. Die Marke mit dem Stern wolle ihre starke Position im Luxussegment halten. Indien weise zwar Wachstum auf - 2023 sei der Mercedes-Absatz um zehn Prozent auf 17.400 Fahrzeuge gewachsen - das Absatzvolumen dort werde aber auf absehbare Zeit deutlich unter dem der großen Märkte USA und China liegen.

