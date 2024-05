EQS-News: Photon Energy Group sichert sich 15-Millionen-Euro-Projektfinanzierung in mehreren Tranchen von der EBRD

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Finanzierung

Die Finanzierung wurde mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung unterzeichnet, um sechs PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 29 MWp sowie die Kapazitätsmarktkautionen und die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von Lerta S.A. zu finanzieren.

Der erstrangig besicherte Darlehensvertrag beläuft sich auf bis zu 15 Mio. Euro für einen Zeitraum von 7 Jahren.

Photon Energy verfügt über weitere große PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 210 MWp in verschiedenen Entwicklungsstadien in Rumänien.

Amsterdam – 14. Mai 2024 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group“, das „Unternehmen“, oder die „Gruppe“) gibt bekannt, dass es mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung („EBRD") einen vorrangig besicherten Darlehensvertrag in Höhe von bis zu 15 Millionen Euro unterzeichnet hat.

Die Unterzeichnung des Vertrags stellt die zweite Projektfinanzierung der Gruppe für europäische PV-Anlagen dar, die auf Marktbasis betrieben werden und Energie ohne Stromabnahmevertrag oder staatliche Unterstützung auf dem Markt verkaufen.

Die Finanzierung der EBRD wird den Bau und die Fertigstellung des Portfolios von Photon Energy aus sechs Solarparks mit einer Kapazität von 29 MWp in Rumänien finanzieren. Im Rahmen des Projekts wird die EBRD das Unternehmen auch bei der Ausweitung der Demand-Response-Dienste, der Kapazitätsmarktkautionen und der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von Lerta S.A. unterstützen.

Das EBRD-Darlehen wird durch eine Garantie der Europäischen Union (EU) im Rahmen ihres InvestEU-Programms ermöglicht.

Photon Energy entwickelt derzeit PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 1,2 GWp in Australien und den wichtigsten CEE-Märkten, darunter über 210 MWp in Rumänien.

„Die Unterzeichnung dieser Projektfinanzierung bestätigt, dass unser integriertes Geschäftsmodell basierend auf der Fähigkeit PV-Anlagen zu entwickeln, designen, bauen, finanzieren und zu betreiben sowie den erzeugten Strom zu verkaufen, erfolgreich auf dem rumänischen Markt umgesetzt wurde. Unsere Entscheidung den Bau von marktorientierten PV-Kraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 29 MWp umzusetzen, sowie die EBRD-Finanzierung für diese Kraftwerke bedeuten einen sehr starken Vertrauensbeweis in den rumänischen Energiesektor“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Die Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy erbracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 131,1 MWp in seinem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 1,2 GWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 770 MWp weltweit an. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt die Gruppe über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW bis 2024 und vereint über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 420 MW. Der andere wichtige Geschäftszweig der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Über die EBRD – ebrd.com

Die EBRD (die „Bank“) ist eine multilaterale Bank, die die Entwicklung des Privatsektors und die unternehmerische Initiative in 36 Volkswirtschaften auf drei Kontinenten fördert. Eigentümer der Bank sind 73 Länder sowie die EU und die Europäische Investitionsbank. Die Investitionen der EBRD zielen darauf ab, die Volkswirtschaften in ihren Regionen wettbewerbsfähig, integrativ, gut verwaltet, umweltfreundlich, widerstandsfähig und integriert zu machen. Die Bank ist ein führender institutioneller Investor in Rumänien. Bis heute hat die EBRD mehr als 11 Milliarden Euro in 524 Projekte in Rumänien investiert.

Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420 777 486 464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

