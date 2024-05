Trading-Chance Sartorius: Long-Trade für Risikofreudige

Werbung

Die vor vier Wochen von Sartorius vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal 2024 unterstrichen, dass das Warten auf eine Belebung von Nachfrage und Preisen immer noch anhält … länger, als man sich das vor einem Jahr ausgemalt hatte. Aber Sartorius schrieb in der Quartalbilanz auch von ermutigen Signalen. Auf diesem Level, sehr deutlich unter dem jüngsten Zwischenhoch, gilt das auch für die Aktie: Eine Trading-Chance Long.

Mit unserem am 29. Januar an dieser Stelle vorgestellten Long-Trade auf die Sartorius Vorzugsaktie ließ sich bis Ende März tadellos Gewinn erzielen. Die Zeit kam, um diesen einzustreichen, als die Aktie des Labor- und Medizintechnikspezialisten Anfang April beim Versuch scheiterte, die Hochs vom Sommer 2023 im Bereich 379 zu 383 Euro zu überbieten und abdrehte. Es folgte eine Korrektur, die sich massiv verschärfte, als Sartorius am 18. April unter den Prognosen liegende Ergebnisse zum ersten Quartal vorlegte. Doch mittlerweile hat offenbar verkauft, wer verkaufen wollte: Der Kurs versucht sich an einer Bodenbildung.

Das durchschnittliche Kursziel würde Spielraum nach oben bieten

Begeistert war man auch bei den Analysten nicht über das Zahlenwerk, das Sartorius für die ersten drei Monate 2024 vorgelegt hatte. Aber auch, wenn die daraufhin neu vergebenen oder bestätigten Kursziele mit einer Spanne zwischen 285 und 366 Euro am ihrem unteren Ende auf dem derzeitigen Kursniveau liegen:

Zum Ausstieg rät derzeit niemand, ein niedrigeres Ziel als die genannten 285 Euro gibt es zudem nicht. Und das durchschnittliche Kursziel findet sich mit derzeit 334 Euro komfortabel genug über dem momentanen Kursniveau, um der Aktie Chancen nach oben einzuräumen, zumal man im Unternehmen eine spürbare Verbesserung der Lage im zweiten Halbjahr erwartet und daher am bestehenden Gesamtjahresausblick festhielt.

Chance auf ein „Gap Closing“

Auch aus charttechnischer Sicht wirkt die Aktie in Sachen Long-Trade spannend, wenngleich man angesichts der Phalanx markanter, potenzieller Widerstände in jedem Fall von einem Trade für Risikofreudige sprechen sollte. Wir sehen, dass die Sartorius-Aktie nach dem scharfen Einbruch als Reaktion auf die Quartalsergebnisse nur noch einen Tag leicht weiter abrutschte, dann etablierte sich eine Bodenbildung.

Quelle: marketmaker pp4

Die könnte, mit Querblick auf den tiefen Level der markttechnischen Indikatoren (hier im Chart der Stochastik-Oszillator) Basis dafür sein, dass die Käuferseite versucht, diese große Kurslücke zu schließen, was durchaus ein normaler Ablauf wäre. Zwar ist dieses Szenario zum aktuellen Zeitpunkt hoch spekulativ, der Vorteil ist indes, dass man den Stop Loss angenehm eng leicht unter das jüngste Verlaufstief platzieren und das Risiko somit konsequent eingrenzen kann.

Das Chartbild erlaubt eine konsequent enge Absicherung

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 193,874 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir bei 255 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 6,08 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Sartorius Vorzugsaktie lautet PN94UW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 319 Euro, 350 Euro, 373 Euro, 383 Euro

Unterstützungen: 265 Euro, 215 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Sartorius Vorzugsaktie

Basiswert Sartorius Vorzugsaktie WKN PN94UW ISIN DE000PN94UW1 Basispreis 193,874 Euro K.O.-Schwelle 193,874 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 6,08 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

