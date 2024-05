Nach zweitägiger Korrektur wird der Dax am Mittwoch wieder etwas höher erwartet. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,2 Prozent auf 18.762 Punkte. Das Rekordhoch vom Freitag vergangener Woche steht bei 18.845 Punkten. Auch das Leitbarometer der Euroregion, der EuroStoxx 50, wird zur Wochenmitte 0,2 Prozent höher erwartet. Positive Vorgaben aus den USA stützen.

Zunächst setzt die Berichtssaison wieder die Akzente. Am Nachmittag stehen dann mit den US-Verbraucherpreisen die wohl wichtigsten Konjunkturdaten der Woche auf der Agenda. Zuletzt waren die Anleger wieder etwas verunsichert hinsichtlich der Zinswende in den Vereinigten Staaten. Von den Inflationsdaten erhoffen sie sich neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed.

Kursgewinne in den USA

Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Der über weite Strecken stagnierende Dow Jones machte im späten Handel etwas Boden gut und schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent. Der beschleunigte Anstieg der Erzeugerpreise im April fiel auf Jahressicht wie erwartet aus. Sie beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Daten dazu werden am Mittwoch veröffentlicht.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA hielten sich die Kursausschläge erneut in engen Grenzen. Mit Spannung werden am Nachmittag Inflationsdaten aus den USA erwartet. Diese könnten Aufschluss über den Zinskurs der US-Notenbank geben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.372 +0,04 Prozent Hang Seng 19.073 -0,22 Prozent CSI 300 3.638 -0,51 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 130,63 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,5375 -0,10 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,438 -0,17 Prozent

Devisen: Euro steigt über 1,08 US-Dollar

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf amerikanische Preisdaten. Am Nachmittag werden neue Inflationszahlen erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von hoher Bedeutung sind. Wegen der hartnäckigen Teuerung machen die Währungshüter derzeit keine Anstalten, sich ein Stück weit von ihrer straffen Geldpolitik zu verabschieden. In diese Richtung hatte sich Fed-Chef Jerome Powell erst am Dienstag wieder geäußert.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0823 +0,03 Prozent USD / JPY 156,28 -0,08 Prozent EUR / JPY 169,14 -0,06 Prozent

Ölpreise legen moderat zu

Trotz der Zuwächse notieren die Rohölpreise in der Nähe ihrer zweimonatigen Tiefstände. In den vergangenen Wochen sind die Risikoaufschläge am Ölmarkt wegen des Gaza-Kriegs tendenziell gefallen. Auf die Erdölförderung hat der Konflikt bisher keine große Auswirkung. Allerdings ist der Seetransport wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Milizen auf Handelsschiffe stark eingeschränkt.

Marktteilnehmer dürften am Nachmittag auch amerikanische Konjunkturdaten im Blick haben. Die Regierung veröffentlicht neue Inflationsdaten, die hohe Relevanz für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Mit ihrer Ausrichtung beeinflusst die Federal Reserve auch die Konjunkturentwicklung und damit die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel.

Sorte Kurs Veränderung Brent 82,92 USD +0,54 USD WTI 78,59 USD +0,57 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHOTT PHARMA AUF 25 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALZCHEM AUF 51 (37) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 5,72 (6) EUR - 'SELL'

- HSBC HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 235 (225) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 44 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT HELLOFRESH AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 7 (8) EUR

- JPMORGAN SETZT HELLOFRESH AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 24 (26) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 67 (72) EUR - 'HOLD'

- WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 70 (73) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 6,35 (5,80) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/WARBURG RESEARCH HEBT ZIEL FÜR Q.BEYOND AUF 1,40 (1,30) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY NIMMT EXXONMOBIL MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 145 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 85 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 326 (356) NOK - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT LANDIS+GYR AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 73 (70) CHF

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 27,39 (27,36) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR B&M AUF 585 (566) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT AMBU AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 59 (52) DKK

- JPMORGAN SENKT CARREFOUR AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 15 (19) EUR

- JPMORGAN SENKT NESTE AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 20 (35) EUR

- JPMORGAN SETZT AHOLD DELHAIZE AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT B&M AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT CARREFOUR AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY NIMMT TIETOEVRY MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 26 EUR

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Lastminute.com, Q1 Trading Update

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen und 10.00h Hauptversammlung (online)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/24

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (9.00h Pressecall)

07:00 DEU: Commerzbank Q1-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen (9.30 h Pk)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen und Capital Markets Day

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Renk, Q1-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q2-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen

08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Encavis, Pressecall zu den Q1-Zahlen

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung, Aachen

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung, Düsseldorf

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q1-Bericht

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin

12:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

14:00 CHE: Swiss Life, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung

22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2024

ITA: Eni, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

08:00 SWE: Verbraucherpreise 4/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 4/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 3/24

14:30 USA: Empire State Index 5/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 4/24

14:30 USA: Realeinkommen 4/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/24

16:00 USA: Lagerbestände 3/24

16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarkt-Index 5/24

16:30 USA: EIA Ölbericht

Redaktion onvista/dpa-AFX