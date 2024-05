Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Asylpakt

FRANKFURT /ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zu Asylpakt:

"Die Idee, dass die Staaten mit den Außengrenzen die gesamte Migration für alle EU-Mitgliedsländer regeln, ist alt. Das Dublin-Verfahren hat nicht besonders gut funktioniert. Weit schwerwiegender ist, was sich anderswo zusammenbraut. Im Libanon etwa leben 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge unter zum Teil sehr schlechten Bedingungen. In Jordanien sind es eine, in der Türkei 3,5 Millionen. Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass eine Rückkehr nach Syrien nicht absehbar ist. Wohin werden sie dann wollen? Und wenn die arabischen Nachbarstaaten die Bewohner des zerstörten Gaza-Streifens nicht aufnehmen, wer soll es tun, wenn die Palästinenser keinen Sinn im Bleiben mehr sehen? Ganz zu schweigen davon, was passiert, wenn die Ukraine den Krieg gegen Russland verliert. Grenzkontrollen und GEAS werden nicht helfen."/yyzz/DP/he