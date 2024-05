WDH/Klima-Hungerstreik: Eine Person im Krankenhaus

(Berichtigung. Änderungen im ganzen Text: Tin versteht sich als non-binär.)

BERLIN (dpa-AFX) - Eine am Berliner Hungerstreik für eine radikale Klimawende teilnehmende Person ist nach Angaben von Unterstützern am Mittwoch zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gekommen. Wie die Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid" mitteilte, handelt es sich um eine Person namens Tin, die seit 16 Tagen keine feste Nahrung aufnimmt. Unterstützer hätten einen Rettungswagen gerufen, der Tin in das nahe Bundeswehrkrankenhaus gebracht habe. Über den Gesundheitszustand sei nicht mehr bekannt.

Am 7. März hatte der Aktivist Wolfgang Metzeler-Kick den Hungerstreik zunächst alleine begonnen - er nimmt nach eigenen Angaben seit mehr als 69 Tagen keine feste Nahrung mehr zu sich, sondern nur noch Säfte, Elektrolyte und Vitamine. Vier weitere Personen hatten sich in den folgenden Wochen nach und nach angeschlossen, Tin am 30. April. Die Aktivisten leben in einem Camp am Bundeswirtschaftsministerium.

Ihr Ziel ist, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer Regierungserklärung zu den Gefahren des Klimawandels zu bewegen und eine radikale Senkung der Treibhausgase zu bewirken. Scholz will nach Angaben eines Regierungssprechers nicht auf die Forderungen der Aktivisten eingehen./vsr/DP/men