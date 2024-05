'Wirtschaftsweise' dürften Konjunkturprognose senken

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" legen am Mittwoch (14.30) Uhr in Berlin eine neue Konjunkturprognose vor. Erwartet wird, dass der Sachverständigenrat, ein Beratergremium der Bundesregierung, die Erwartungen für dieses Jahr senkt. Im vergangenen Herbst hatten die "Wirtschaftsweisen" für 2024 noch ein Wachstum von 0,7 Prozent prognostiziert. Die Bundesregierung rechnet nur mit einem Mini-Wachstum von 0,3 Prozent. Sie hatte unter anderem darauf verwiesen, dass die Weltwirtschaft noch nicht wieder richtig in Schwung gekommen sei./hoe/DP/he