PUMA - Die Kurve bekommen!?!

Seit November 2021 durchlebt die Puma-Aktie eine schwierige Marktphase, in deren Verlauf sich der Titel in der Spitze gedrittelt hat. Möglicherweise ist diese Dürreperiode nun aber Geschichte. Doch der Reihe nach: In den vergangenen sieben Jahren hat das Papier bei rund 40 EUR immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Dieser horizontale Auffangbereich wird durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 38,38 EUR) noch zusätzlich bestätigt. Auf dieser Basis hat die Puma-Aktie in den letzten Monaten eine Stabilisierung vollzogen. Aufgrund des Spurts über das Februarhoch bei 44,02 EUR liegt inzwischen sogar eine klassische Bodenbildung vor. Mut in Sachen „Trendwende“ machen die positiven Divergenzen seitens des MACD und seitens der Relativen Stärke nach Levy. Bei dem zuletzt genannten Trendfolger liegt auf Monatsbasis sogar eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Nachdruck verleiht den aktuellen Ambitionen der Bullen zudem die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 48,95 EUR), die zukünftig als erste wichtige Haltemarke fungiert. Perspektivisch können Anlegerinnen und Anleger sogar auf ein Wiedersehen mit den horizontalen Barrieren bei rund 60 EUR hoffen.

PUMA (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

