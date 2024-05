EQS-News: Hauptversammlung bestätigt Zahlung einer Sonderdividende

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung bestätigt Zahlung einer Sonderdividende



17.05.2024 / 15:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HAUPTVERSAMMLUNG BESTÄTIGT ZAHLUNG EINER SONDERDIVIDENDE

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

TAKKT schüttet Dividende von insgesamt einem Euro je Aktie aus

Stärkung der Resilienz als Schwerpunkt der CEO-Rede

Hubertus Mühlhäuser und Stefan Räbsamen in den Aufsichtsrat gewählt – Hubertus Mühlhäuser übernimmt Vorsitz des Gremiums

Stuttgart, 17. Mai 2024. Auf der 25. ordentlichen Hauptversammlung der TAKKT AG, die erneut im virtuellen Format abgehalten wurde, sind die Aktionärinnen und Aktionäre allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Damit bestätigten sie die Zahlung einer Dividende von insgesamt einem Euro je Aktie. Der Betrag setzt sich aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 Euro zusammen.

In ihrer Rede zur Hauptversammlung gab CEO Maria Zesch einen Überblick über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie und legte dar, wie die aktuellen Maßnahmen zur zukunftssicheren Aufstellung der Gruppe beitragen: „Resilienz bedeutet auch Flexibilität und Mut zur Veränderung. Für uns heißt das: Wir bleiben bei unserem Schwerpunkt auf den drei Themen Growth, OneTAKKT und Caring. Und wir hinterfragen uns kritisch und nehmen, wo notwendig, Anpassungen vor.“ Zudem bestätigte Maria Zesch die mittelfristige Zielsetzung, die eine Beschleunigung des Wachstums gegenüber dem langfristigen historischen Wachstumstrend, eine deutliche Steigerung der Profitabilität und eine weiterhin starke Cash-Generierung beinhaltet.

Wie angekündigt, schieden mit Ablauf der Hauptversammlung Thomas Schmidt und Florian Funck aus dem Aufsichtsrat der TAKKT AG aus. „Ich danke Thomas Schmidt und Florian Funck ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates und als langjähriges Mitglied des Gremiums haben beide die neue strategische Ausrichtung und die integrierte Aufstellung unserer Gruppe maßgeblich mit begleitet und unterstützt,“ so CEO Maria Zesch.

Die Hauptversammlung wählte Hubertus Mühlhäuser und Stefan Räbsamen zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern. Hubertus Mühlhäuser bringt aus der früheren Tätigkeit als CEO von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI), einem der weltweit größten Kapitalgüterkonzerne, die Kundenperspektive ebenso in das Gremium mit ein wie eine umfassende Kenntnis des Foodservice-Markts aus der Zeit als CEO von Welbilt Inc. (ex-NYSE: WBT), eines global agierenden Gastrogeräteherstellers. Stefan Räbsamen verfügt aus langjähriger Tätigkeit als Partner und Präsident des Verwaltungsrats beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Schweiz über sehr weitreichende Expertise bei den Themen Wirtschaftsprüfung, Due Diligence, Transformation und Kapitalmarkt. In der konstituierenden Sitzung unmittelbar nach der Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat Hubertus Mühlhäuser zum Vorsitzenden des Gremiums. „Ich freue mich sehr über die Wahl und auf die Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzender. Die TAKKT ist aktuell mit einem herausfordernden Umfeld konfrontiert, verfügt aber über eine solide Kundenbasis, ein starkes Produktportfolio und hoch motivierte Mitarbeitende. Unser Unternehmen hat großes Potenzial und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vorstand und meinen Aufsichtsratskollegen die Weichen für profitables Wachstum zu stellen,“ so Mühlhäuser.

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

17.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 3465 80 Fax: +49 (0)711 3465 8104 E-Mail: investor@takkt.de Internet: www.takkt.de ISIN: DE0007446007 WKN: 744600 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1906159

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1906159 17.05.2024 CET/CEST