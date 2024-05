WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Mai 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 31. Mai 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 3/24 09:00 CZS: Erzeugerpreise 4/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 3/24 HINWEIS CHE / DNK / NOR: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag Pfingstmontag, Börse geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 ITA: Generali, Q1-Zahlen (12.00 h Analystencall) 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 16:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Macy's, Q1-Zahlen GBR: AstraZeneca, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 4/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 3/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 3/24 08:00 DNK: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 3/24 11:00 EUR: Bauproduktion 3/24 11:00 EUR: Handelsbilanz 3/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Renk Group, Aixtron, Knorr-Bremse, Aroundtown FRA: Morgan Stanley Luxury Conference u.a. mit Mercedes-Benz Group, Hugo Boss, Paris 10:00 DEU: US-Finanzministerin Dr. Janet Yellen erhält Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/M. Laudatoren sind u.a. Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). 10:30 DEU: Spatenstich für erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Wilhelmshaven BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel KOR: Südkorea und Großbritannien richten KI-Gipfel in Seoul aus, Seoul USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, Seattle ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen (14.00 h Call) 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Cherry, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 10:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Credit Agricole, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung, Köln 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung, Ulm 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung, Herzogenaurach 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines , Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 22:00 USA: Nvidia, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Roche, Investor Day DEU: Einhell, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, außerordentliche Hauptversammlung USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/24 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 3/24 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/24 08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 4/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/24 08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 4/24 08:00 GBR: Erzeugerpreise 4/24 10:00 POL: Industrieproduktion 4/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 4/24 12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/24 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.5.24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a mit Nokia, Qiagen, Rheinmetall, Vitesco, Nordic Semiconductor, Schaeffler, Deutsche Teelkom, Symrise, Tui, Philips, Kion, Frankfurt DEU: Fortsetzung Berenberg European Conference 2024 (bis 23.5.24) u.a. mit Deutsche Börse, Siltronic, United Internet, Jenoptik, ASML Holding, Talanx, Kion 09:45 DEU: Eröffnungs-Pk zum Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Weltraum), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 HKG: Lenovo, Jahreszahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Interim Management Statement erste vier Monate 2024 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 08:00 DEU: DFV, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Royal Mail, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München 10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung, Wiesbaden 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung 12:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung 14:00 USA: Ralph Lauren, Q4-Zahlen 15:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 4/24 08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2023 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (endgültig) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 4/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 4/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 4/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Nutzung von Maschinen und Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien in landwirtschaftlichen Betrieben (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023 08:00 DEU: Fortsetzung dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a. mit Novartis, Hannover Rück, K+S, Thyssenkrupp, Knorr-Bremse, Bilfinger, Vonovia, Hornbach, Daimler Truck, u.a. Frankfurt 09:30 DEU: Pk zu DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2024 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben und DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen DEU: Fortsetzung Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Forschung / Innovation), Brüssel ITA: Treffen der G7-Finanzminister, Stresa USA: US-Präsident Biden empfängt Kenias Präsident Ruto und First Lady zum Staatsbesuch, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Software AG, Hauptversammlung, Darmstadt 14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Carrefour, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 5/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/24 08:00 DEU: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q1/24 08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 3/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/24 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q1/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 5/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 4/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/24 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschlusstag Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Internationaler Markt / Industrie), Brüssel HINWEIS USA: US-Anleihenmarkt verküzter Handel bis 20.00 h ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. MAI TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewinne 4/24 07:00 JPN: Frühindikatoren 3/24 (endgültig) 08:30 CHE: BFS: Nominallohnentwicklung 2024 (1. Schätzung nach Q1) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 5/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 4/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt Staatsbesuch in Dresden fort, Dresden 13:30 DEU: DsiN-Jahreskongress 2024 «Cyberresilienz für Demokratie & Sicherheit im 21. Jahrhundert: Desinformation entgegenwirken», Berlin BEL: Treffen der EU-Außenminister und -Ministerinnen, Brüssel BEL: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 1. Tag, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung 10:00 NOR: Yara, Hauptversammlung 10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: Zeal Networ, Hauptversammlung 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung 19:30 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Großhandelspreise 4/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 4/24 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 3/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/24 16:30 USA: Dallas Fed Vearbeitende Industrie 5/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Gläubigerversammlung von Galeria entscheidet über Insolvenzplan 13:00 DEU: Urteil OLG Düsseldorf verhandelt über Streit zwischen Adidas und Nike EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag EUR: Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Ministerinnen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Capital Markets Day 10:00 DEU: Volkswagen AG, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Qbeyond, Hauptversammlung 10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung, Bochum 10:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung, Ritterhude 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg 11:00 DEU: Einweihung des Yara Ammoniakterminals, Brunsbüttel 13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 15:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/24 09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz4/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/24 10:00 EU: Geldmenge M3 4/24 14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/24 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH-Urteil in Verfahren um Mogelpackung im Online-Vertrieb erwartet 10:00 DEU: 14. Petersberger Regulierungskonferenz in Königswinter Es geht um «regulatorischen Entwicklungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Telekommunikation». U.a. mit Andreas Mundt (Präsident des Bundeskartellamts) und Klaus Müller (Präsident der Bundesnetzagentur) EUR: Green Week 2024 - Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: PNE AG, Hauptversammlung, Cuxhaven-Döse 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock , Q2-Zahlen USA: Foot Locker, Q1-Zahlen USA: Dell, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: BIP Q1/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 4/24 09:00 CHE: BIP Q1/24 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 5/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (endgültig) 11:00 EUR: Vertrauen im Dienstleistungssektor 5/24 11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 5/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 4/24 11:00 ITA: Erzeugerpreise 4/24 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 4/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/24 (vorab) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 4/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Start des 5. Anlegerforums der OstseeSparkasse Rostock (bis 1.6.2024), Rostock BEL: Treffen der EU-Handelsminister und -Ministerinnen, Brüssel BEL: Treffen der EU-Ministerinnen und -Minister zuständig für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag HINWEIS DEU: Fronleichnam - Feiertag in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Börse geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 20:00 USA: Amgen, Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE DEU: Cherry, Geschäftsbericht 2023 USA: Pharma-Kongress ASCO (bis 4.6.), Chicago TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 4/24 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/24 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 4/24 07:00 FIN: BIP Q1/24 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 4/24 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 3/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/24 08:45 FRA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 4/24 11:00 BEL: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q1/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/24 EUR: S&P Ratingergebnis Frankreich SONSTIGE TERMINE CZE: Nato-Außenministertreffen, Prag 11:00 LUX: Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum Mai 2024, Luxemburg SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi